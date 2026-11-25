Con 47 nuevas becas universitarias, 180 primeros empleos y el 73 % de aprovechamiento de residuos, la compañía demuestra cómo el crecimiento empresarial puede convertirse en un motor tangible de inclusión laboral y economía circular en Colombia.

El enfoque estratégico de la organización apunta a conectar los recursos invertidos con procesos duraderos que mejoren el bienestar de las comunidades y extiendan el ciclo de vida de sus productos.

¿Cómo impactó la inversión social de TOTTO en la educación y el primer empleo?

Durante 2025, la compañía incrementó su inversión social en un 19 % frente a 2024, logrando impactar de manera directa a más de 1.200 jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y sus familias. El eje central de esta estrategia consiste en cerrar la brecha entre la formación académica y el acceso real al mercado laboral formal.

En el transcurso del año evaluado, 47 jóvenes accedieron a becas de educación superior y 180 personas consiguieron su primer empleo a través de los programas impulsados por la empresa. Además, el seguimiento a los becarios que ya finalizaron sus estudios evidencia resultados sostenibles en el tiempo:

Graduación efectiva: 20 jóvenes beneficiarios de becas ya culminaron con éxito su formación profesional.

Empleabilidad inmediata: El 100 % de estos graduados logró vincularse a un empleo formal en menos de seis meses.

Retención de talento: El 75 % de los profesionales recién graduados pasó a formar parte del equipo laboral de TOTTO.

La sostenibilidad cobra valor cuando podemos conectar los recursos que destinamos con cambios concretos en las personas, las comunidades y nuestra propia operación. Nuestro reto no es únicamente ampliar el alcance, sino construir procesos que permanezcan en el tiempo: que una oportunidad educativa pueda convertirse en empleo y que un producto pueda extender su vida útil

Señaló Mónica Bonilla, Directora de Asuntos Corporativos de NALSANI S.A.S..

Historias reales de inclusión laboral y movilidad social en Colombia

Detrás de los indicadores de gestión existen trayectorias individuales que ilustran el alcance de los programas sociales. Uno de esos casos es el de Paula Guapacho, quien ingresó a las escuelas artísticas y deportivas de TOTTO a los 10 años. Años más tarde, obtuvo una beca para estudiar Trabajo Social y hoy ejerce como analista de inversión social dentro de la misma compañía, acompañando a comunidades similares a aquella en la que inició su proceso formativo.

A este recorrido se suma el de Sebastián Gómez, quien se desempeña como asesor comercial tras vincularse mediante el programa Amigos del Alma. Esta iniciativa, desarrollada en alianza con la Fundación Best Buddies Colombia, promueve la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad, fortaleciendo entornos de trabajo diversos y equitativos.

Economía circular y ecodiseño: los resultados ambientales de TOTTO en 2025

En el frente ambiental, la empresa reportó avances medibles en la reducción de su huella operativa y en la transición hacia modelos de producción más responsables. Durante 2025, el 20 % del portafolio de TOTTO incorporó criterios de ecodiseño y materiales de menor impacto ambiental, entre ellos el RPET (poliéster reciclado).

De forma paralela, la gestión integral de residuos y la prolongación de la vida útil de los artículos alcanzaron cifras relevantes dentro de su estrategia de economía circular:

Aprovechamiento de residuos: La operación alcanzó un 73 % de aprovechamiento de los desechos generados.

La operación alcanzó un 73 % de aprovechamiento de los desechos generados. Segunda vida para productos: Más de 38.000 artículos fueron gestionados mediante procesos de reparación o donación, evitando que terminaran como residuos prematuros.

Cultura organizacional y expansión global: el respaldo detrás de los resultados

El desempeño social y ambiental de la marca se apoya en una cultura interna que fue reconocida por Great Place to Work como una de las cinco mejores empresas para trabajar en Colombia. Con 38 años de trayectoria, presencia en 35 países y una red que supera las 500 tiendas, la compañía cerró 2025 con una nueva estructura organizacional y una nueva Gerencia General para afrontar sus próximos retos de expansión.

Crecer solo tiene sentido cuando ese crecimiento se traduce en vidas que logramos conectar y transformar

Afirmó Yonatan Bursztyn, presidente de NALSANI S.A.S..

¿Qué proyecta la compañía para el futuro y dónde consultar el informe completo?

Con la publicación de su Informe de Sostenibilidad 2025, TOTTO ratifica su hoja de ruta para los próximos años: dar continuidad a los programas de formación, ampliar la entrega de becas de educación superior y consolidar rutas de vinculación al empleo formal para jóvenes y poblaciones en condición de vulnerabilidad.