La expectativa por GTA VI está siendo aprovechada por ciberdelincuentes para engañar a los jugadores en internet. Un estudio de Kaspersky identificó más de 70 dominios sospechosos relacionados con la franquicia, además de páginas fraudulentas y videos de YouTube que ofrecen supuestas descargas gratuitas del videojuego.

El informe advierte sobre diferentes estrategias para atraer a los usuarios hacia sitios web que podrían comprometer sus datos personales, instalar programas maliciosos o provocar pérdidas económicas mediante falsas inversiones en criptomonedas.

La compañía de ciberseguridad señaló que los registros de dominios sospechosos aumentaron desde finales de octubre, en medio de la expectativa generada por el lanzamiento del título de Rockstar Games.

¿Cómo están utilizando GTA VI para cometer estafas en internet?

La investigación de Kaspersky identificó tres modalidades que están aprovechando el interés por el videojuego.

La primera consiste en páginas que prometen descargar GTA VI gratis para PC. Los usuarios llegan a estos sitios al buscar versiones sin costo o códigos de trucos para el juego. Sin embargo, los dominios analizados presentan características que podrían estar relacionadas con la recopilación de información personal y la distribución de archivos peligrosos.

La segunda modalidad utiliza el nombre de GTA VI para promocionar supuestas criptomonedas o memecoins. Estas páginas presentan activos digitales como si fueran proyectos oficiales relacionados con el videojuego y buscan convencer a los usuarios de invertir dinero o conectar sus billeteras virtuales.

La tercera estrategia fue identificada en YouTube. Según Kaspersky, algunos videos muestran supuestas partidas del nuevo título y ofrecen enlaces para descargar una versión para computador. En uno de los casos analizados, el supuesto instalador redirigía a los usuarios a otras aplicaciones y páginas mediante enlaces de afiliados, un mecanismo que genera comisiones por instalaciones o visitas.

¿GTA VI tiene una versión oficial para PC?

Uno de los aspectos que aprovechan los estafadores es la búsqueda de una versión para computador. De acuerdo con la información del estudio, el lanzamiento anunciado para el 19 de noviembre corresponde a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Por eso, las páginas que ofrecen archivos ejecutables o descargas anticipadas para PC deben revisarse con especial cuidado. Los ciberdelincuentes utilizan precisamente el interés de los jugadores por acceder al título para llevarlos a enlaces externos.

Fabio Assolini, investigador líder de seguridad para las Américas del equipo de investigación y análisis de Kaspersky, explicó que la actividad fraudulenta se intensificó alrededor del lanzamiento.

El experto señaló que desde la preventa oficial, en junio, la compañía había identificado tiendas falsas, supuestas versiones de prueba y criptomonedas fraudulentas. A esto se sumaron los más de 70 dominios sospechosos y los videos que prometen descargas para computador.

¿Cómo evitar las estafas relacionadas con GTA VI?

Kaspersky recomienda adquirir videojuegos únicamente en tiendas oficiales, desconfiar de las descargas gratuitas que circulan en páginas desconocidas y evitar los enlaces publicados en comentarios o descripciones de videos.

También aconseja verificar la autenticidad de los sitios web antes de ingresar información personal o financiera y no conectar billeteras digitales con plataformas que promocionen supuestos activos oficiales del videojuego.

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La compañía advierte que los lanzamientos de gran expectativa pueden generar ansiedad entre los usuarios, una situación que los delincuentes aprovechan para impulsar decisiones apresuradas. Por eso, revisar el origen de cada enlace es una de las principales medidas para evitar caer en estas modalidades de fraude.