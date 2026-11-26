Salsa al Parque 2026 en Bogotá: cierres en la calle 63 y desvíos este 28 y 29 de noviembre
Salsa al Parque 2026 tendrá cierres en la calle 63 de Bogotá este 28 y 29 de noviembre. Consulte los horarios y las rutas alternas cerca del Simón Bolívar.
Noticias RCN
12:04 p. m.
La avenida calle 63 tendrá cierres este sábado 28 y domingo 29 de noviembre por Salsa al Parque 2026. La restricción se concentra en la calzada sur, entre las avenidas carreras 68 y 60, junto al parque Simón Bolívar.
El festival, organizado por Idartes, es gratuito y reunirá a 15 artistas y agrupaciones, entre ellos Alfredo de la Fé, Willy García, Orquesta Aragón, Roberto Blades y La 33.
¿A qué hora cierran la calle 63 por Salsa al Parque?
El reporte detallado de los cierres distingue entre la calzada vehicular y la ciclorruta del mismo tramo. Estos son los horarios para cada jornada:
- Sábado 28 de noviembre
Calzada sur de la Calle 63: de 10:30 a. m. a 11:00 p.m.10:30 a. m. a 11:00 p. m.
Ciclorruta de la calzada sur: de 10:30 a. m. a 11:00 p. m.
- Domingo 29 de noviembre
Calzada sur de la calle 63: de 9:30 a. m. a 10:00 p. m.
Ciclorruta de la calzada sur: de 10:30 a. m. a 11:00 p. m.
El portal Bogotá publica un horario distinto para el cierre vehicular, de 10:30 a. m. a 11:30 p. m. ambos días. Si planea pasar por ese tramo cerca de las horas de cierre o reapertura, consulte las actualizaciones de Movilidad antes de salir.
¿Qué desvíos puede tomar cerca del parque Simón Bolívar?
Por la calle 63, de occidente a oriente. Tome la carrera 68 al sur y siga por la calle 26 al oriente. También puede ir por la carrera 68 al norte y conectar con la calle 68 al oriente.
Por la carrera 68, de norte a sur. Si necesita tomar la calle 63 hacia el oriente, continúe al sur hasta la calle 26 y gire al oriente.
Por la carrera 68, de sur a norte. Puede desviarse hacia el oriente por la calle 26 o la calle 53.
Para quienes van al festival, las puertas abrirán a las 12:30 p. m. del sábado y a las 11:30 a. m. del domingo. El ingreso general será por la calle 63.