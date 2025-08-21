Hogares podrán tener hasta 100.000 pesos de ingreso con este importante subsidio

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social, ha lanzado un nuevo esquema de transferencias monetarias condicionadas.

Esta iniciativa, que forma parte del rediseño de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), tiene como objetivo principal incentivar la permanencia de 255.000 niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, ya sea en jardines o colegios oficiales del Distrito.

Con una inversión inicial de $12.900 millones, el programa busca vincular de manera más estrecha el apoyo económico con el cumplimiento de deberes fundamentales, como la asistencia regular a clases.

Hogares podrían tener ingresos de hasta 100.000 pesos con el IMG

El rediseñado modelo de Ingreso Mínimo Garantizado se divide en dos componentes clave para maximizar su impacto. El primero, denominado "Educación", está dirigido a 209.000 niñas, niños y adolescentes de 7 a 19 años que pertenecen a los grupos A y B del Sisbén, así como a aquellos que residen en "pagadiarios".

Por su parte, el componente de "Primera Infancia" se enfoca en 46.000 menores de 0 a 6 años, abarcando a los grupos A, B y C1 a C9 del Sisbén, así como a la población en pagadiarios.

Esta segmentación permite una intervención más precisa y adaptada a las necesidades de cada etapa del desarrollo.

Los montos de las transferencias, que oscilan entre $40.000 y $100.000 por cada menor, son asignados de manera diferenciada, tomando en cuenta tres factores principales: el nivel de pobreza del hogar (priorizando a los más necesitados), el nivel educativo del estudiante (otorgando un valor más alto para los grados superiores) y la situación de vulnerabilidad especial, como la discapacidad o la condición de víctima del conflicto armado.

El valor máximo mensual por hogar es de $300.000 por componente, lo que asegura un apoyo sustancial.

Además de su enfoque educativo, la iniciativa reconoce la necesidad de apoyo específico para las víctimas del conflicto armado, un grupo que enfrenta barreras estructurales para la estabilización.

El cumplimiento de la condicionalidad se verifica mensualmente a través de la asistencia regular de los menores a las siguientes instituciones: