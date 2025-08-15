Requisitos para acceder a subsidios de vivienda en Colombia cambian: lista actualizada

Mi Casa Ya es uno de los programas de subsidios de vivienda más importantes del Gobierno de Colombia, diseñado para facilitar la adquisición de vivienda nueva a los hogares de bajos y medianos ingresos en el país.

Su principal objetivo es ayudar a que las familias cumplan el sueño de tener una casa propia, especialmente aquellas que no han sido propietarias de una vivienda en el territorio nacional.

No obstante, este programa ha sufrido varios cambios durante este año 2025, tras conocerse que el actual gobierno lo suspendiera debido al bajo presupuesto para otorgar el subsidio correspondiente.

Ante esto, los ciudadanos que deseen obtener estos subsidios tendrán que cumplir con una serie de requisitos que fueron actualizados hace poco para dar prioridad.

Listad de requisitos actualizados para acceder a Mi Casa Ya

Mediante el Decreto 775 de 2025 se describe como un instrumento clave del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que introduce cambios significativos en el programa "Mi Casa Ya".

En uno de sus puntos, se prioriza la compra de vivienda usada, en contraste con el enfoque anterior del programa, que se centraba en vivienda nueva.

Además, los subsidios se dirigen de manera prioritaria a grupos específicos como víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, madres comunitarias y recicladores de oficio.

En cuanto a las personas del Sisben IV, el acceso al subsidio se basa en una clasificación más estricta, con montos diferenciados según la vulnerabilidad de cada hogar.

Entre A1 y C8: hasta 30 salarios mínimos (unos $42,7 millones)

Entre C9 y D20: hasta 20 salarios mínimos (aproximadamente $28,5 millones)

Ahora, los nuevos cupos estarán dirigidos exclusivamente a: Víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, madres comunitarias y recicladores de oficio.

El documento reza que esta nueva lista busca facilitar "el acceso a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Así lo expresó el documento oficial: permitiendo un acceso más amplio y asequible a estos hogares”.

De otro lado, las cajas de compensación también ofrecen una serie de beneficios, como es el de compra de vivienda nueva, diseñado para proyectos de interés social o prioritario, con montos que van desde los $28 millones hasta los $42 millones.