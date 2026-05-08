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Innovación colombiana conquista EE.UU.: El producto que logró "sold out" en tiempo récord.

Más de 3.000 unidades vendidas en tiempo récord marcaron el inicio de la expansión internacional de este producto.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
01:01 p. m.
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Colombia se consolida como un referente de innovación en la industria del bienestar íntimo. Lo que comenzó como un desarrollo tecnológico local ha escalado a un éxito comercial sin precedentes: el primer Panty Ultra-silencioso del mercado, diseñado por una marca colombiana, logró un "sold out" en menos de una semana durante su lanzamiento en la feria Altitude en Las Vegas, Estados Unidos.

Con más de 3.000 unidades vendidas en tiempo récord, este dispositivo ha iniciado una expansión meteórica. Actualmente, el producto ya se comercializa en más de 500 puntos de venta y tiene presencia en mercados estratégicos como Panamá, México, República Dominicana, Costa Rica, Australia, Canadá y, por supuesto, Estados Unidos.

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El éxito de este producto no es casualidad; responde a una tendencia creciente donde el bienestar íntimo se integra a la salud integral. Según datos de la revista Biological Psychology, el uso de tecnologías enfocadas en el bienestar puede reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) entre un 25% y un 35%.

En Colombia, las cifras reflejan una apertura cultural significativa: el 72% de las mujeres han utilizado juguetes íntimos, una cifra superior al promedio global, que oscila entre el 50% y el 62%. Maria Fernanda Echavarria, líder de marca de Camtoyz, explica que este cambio se debe a que las mujeres están dejando atrás prejuicios:

“Entienden que el bienestar íntimo hace parte de su salud física y emocional. Buscan herramientas que les permitan sentirse cómodas, seguras y conectadas consigo mismas”.

Un mercado en expansión

La proyección para esta industria es ambiciosa. Según Fortune Business Insights, el mercado mundial de juguetes sexuales se valoró en 18,39 mil millones de dólares en 2025 y se espera que roce los 31,1 mil millones para 2032.

Con Norteamérica liderando el consumo, la incursión exitosa de marcas colombianas marca un hito en la exportación de tecnología y diseño nacional, proyectando nuevas aperturas en Perú y Ecuador para finales de este año.

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