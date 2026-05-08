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Reconocido restaurante en Bogotá cerró sus puertas: esta fue la razón

Conozca las razones del cierre de una de sus sedes.

Restaurantes
Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
11:42 a. m.
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El sector gastronómico del norte de la capital se ve sacudido por el anuncio del cierre definitivo de la sede de Hanashi Sushi Bar en la emblemática Calle 93.

A través de un video difundido en sus canales oficiales, la propietaria de la cadena, reconocida por sus múltiples galardones en competencias como el Sushi Master, explicó con detalle los motivos de esta dolorosa decisión.

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Contrario a lo que ocurre con otros cierres en la zona, el cese de operaciones no se debe a una baja en las ventas o falta de clientela, sino a una situación de insalubridad y riesgo estructural que impedía garantizar la calidad del servicio.

Razones del cierre de esta sede en Bogotá

La empresaria fue enfática al señalar que las condiciones del local se tornaron críticas debido a las inclemencias del clima, las cuales afectaron gravemente la infraestructura interna. Según el comunicado, el restaurante intentó en repetidas ocasiones llegar a un acuerdo con los dueños del predio para realizar las reparaciones necesarias; sin embargo, la respuesta fue nula.

“En varias ocasiones les solicitamos a los arrendadores una pronta solución para brindarles a ustedes un mejor espacio, pero se rehúsan a ello“, denunció la empresaria en un video.

A pesar del cierre de este punto físico, Hanashi Sushi confirmó que mantendrá su presencia en el sector del Chicó a través de canales no presenciales.

La estrategia de la compañía ahora se centrará en potenciar el servicio a domicilio con cobertura total en el perímetro de la Calle 93, permitiendo que sus clientes habituales sigan accediendo a su menú sin necesidad de contar con el salón de servicio.

¿Qué sedes quedan activas?

  • Salitre : Cll 24# 69-43
  • Quinta Paredes : Cra 50 #22-41
  • Chapinero : Cra 7# 58-42
  • Cedritos : Cra 15#142
  • Centro Internacional : Cra 7# 27-30
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