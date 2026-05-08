FIFA confirmó decisión importante para el Mundial 2026: esta es

Tan solo faltan 35 días para que empiece a jugarse el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Los jugadores continúan preparándose al máximo en cada uno de sus clubes, mientras que los directores técnicos están pensando en cómo conformar los listados.

Y, en medio de esa coyuntura, la FIFA anunció una decisión importante que todas las selecciones deben tener en cuenta. ¿Cuál es?

FIFA decidió el plazo límite para que las selecciones presenten sus listas para el Mundial 2026

En las últimas horas, la FIFA, en su página web oficial, anunció que las selecciones tienen entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 2026 para conformar sus listados definitivos.

El objetivo es que desde el 25 quede activo el periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria.

No obstante, aquellos jugadores que disputen finales continentales con sus clubes hasta el 30 de mayo, tendrán la respectiva excepción.

Además, la FIFA también explicó que, después de que las selecciones conformen los listados, estos se darán a conocer de manera oficial el 2 de junio.

"Las selecciones tienen permitido dar a conocer sus convocatorias antes de la fecha establecida, pero solo serán oficiales cuando FIFA las confirme el 2 de junio", se precisó.

¿Cuántos jugadores puede convocar cada selección para el Mundial 2026?

En las precisiones que difundió la FIFA en las últimas horas, también recordó que cada selección puede llevar máximo 26 jugadores y mínimo 23.

Además, se aclaró que es obligatorio que cada plantel tenga convocados a tres arqueros.

"Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 2026", se concluyó.