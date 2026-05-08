Alexa Torrex anunció acciones legales contra Jhorman Toloza, su expareja: esto dijo

En la tarde del jueves 7 de mayo, Alexa Torrex, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, les contó a sus seguidores que no ha podido estar muy al tanto de las redes sociales debido a que tuvo un problema en su casa.

Y es que, tras la separación con Jhorman Toloza, su expareja, la santandereana encontró las instalaciones de su vivienda completamente desordenadas e, incluso, mostró que en un tocador habían escrito insultos y destruido su maquillaje.

Según el relato de Alexa Torrex, le tocó forzar la puerta para poder entrar a su apartamento y no encontró algunas de las pertenencias que tenía antes de ingresar a la 'casa más famosa del país'.

En consecuencia, luego de ser testigo de esa escena, rompió en llanto, pero también tomó la decisión de llamar a la Policía para que sean los encargados de la respectiva investigación.

Así fue como Alexa Torrex anunció acciones legales contra Jhorman Toloza, su expareja

Después de que Alexa Torrex publicó el video mostrando cómo encontró su apartamento, escribió en una historia de Instagram que las autoridades ya están al tanto de lo ocurrido.

"Espero entienda por qué no he estado tan activa desde que salí del programa", inició manifestando.

"Ya se empezó un proceso legal. Gracias por su preocupación", añadió.

¿Jhorman Toloza se ha pronunciado después de que Alexa Torrex anunció acciones legales?

Hasta el momento, desde que Alexa Torrex dio a conocer su decisión, Jhorman Toloza no ha hablado del tema.

Es así como, por ahora, sus últimos mensajes relacionados con su expareja siguen siendo que no está dispuesto a hablar con ella y que el ciclo amoroso está completamente cerrado.

Asimismo, en cuanto al anillo de compromiso, Jhorman Toloza ha expresado que no lo quiere de vuelta.