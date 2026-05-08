Mi Casa en Bogotá: el programa de la Alcaldía para entregar más de 9.000 soluciones de vivienda

La Alcaldía de Bogotá presentó "Mi Casa en Bogotá, tu ruta al hogar", una estrategia que durante tres meses entregará más de 9.000 soluciones habitacionales para los habitantes de la capital colombiana.

El programa, liderado por la Secretaría de Hábitat, busca facilitar el acceso a vivienda mediante subsidios para adquisición, mejoramiento y arrendamiento.

Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat de la ciudad, detalló el calendario de actividades que se extenderá hasta julio de 2025.

Fechas clave para acceder al beneficio

El cronograma de postulaciones será del 14 al 16 de mayo con inscripciones para mejoramiento de vivienda en Engativá. Del 19 al 20 de mayo se lanzará la convocatoria de ahorro para apoyo en arrendamiento. El 24 de mayo se realizará la Feria de Mejoramiento de Vivienda en Suba Rincón, mientras que del 20 de mayo al 1 de junio estará abierta la convocatoria para la Gran Feria de Vivienda.

Para el 31 de mayo está programada la Feria de Mejoramiento de Vivienda de Engativá. Los días 10 y 11 de junio se abrirá la convocatoria de arrendamiento solidario para familias en situación de vulnerabilidad. El evento principal será la Gran Feria de Vivienda "Mi Casa en Bogotá", que se desarrollará del 2 al 4 de julio.

Los requisitos para acceder a estos beneficios incluyen ser mayor de edad, tener ingresos de hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes, no ser propietario de vivienda y no haber recibido previamente un subsidio de la Secretaría de Hábitat.

Datos clave sobre la feria de vivienda

Para conocer toda la información sobre el subsidio y los requisitos para acceder a él, las personas interesadas pueden ingresar a la página web de la Secretaría del Hábitat, www.habitatbogota.gov.co.

La secretaria Velasco enfatizó que el proceso es sin intermediarios y completamente gratuito. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial y buscar el banner de "Mi Casa en Bogotá" para acceder a toda la información detallada del programa. Para participar en la gran feria de julio, es indispensable inscribirse entre el 20 de mayo y el 1 de junio.

El programa representa una iniciativa integral que aborda las diferentes necesidades habitacionales de los bogotanos, ofreciendo soluciones tanto para quienes buscan adquirir su primera vivienda como para aquellos que requieren mejorar sus condiciones actuales o necesitan apoyo con el arriendo.