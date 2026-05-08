Atento: volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 8 de mayo de 2026

Este 8 de mayo de 2026, con corte hasta la 1:20 de la tarde, se han presentado al menos seis temblores.

¿Dónde han sido? ¿Cuáles han sido las magnitudes? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que alcanzó los 3.0 de magnitud en Colombia hoy 8 de mayo de 2026

9:42 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Los Santos (Santander), a 15 de Piedecuesta (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 8 de mayo de 2026?

2:29 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Riohacha (La Guajira), a 65 de Manaure (La Guajira) y a 76 de Dibulla (La Guajira).

4:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

5:45 a.m.

Epicentro: El Rosario, Nariño.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de El Rosario (Nariño), a 18 de Leiva (Nariño) y a 20 de Policarpa (Nariño).

7:14 a.m.

Epicentro: Villa de Leiva, Boyacá.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 157 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Villa De Leyva (Boyacá), a 8 de Chíquiza (Boyacá) y a 9 de Gachantivá (Boyacá).

7:17 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 152 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 9 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 11 de Chocontá (Cundinamarca).