Experto aclara todo sobre el hantavirus: riesgos de contagio, síntomas y medidas de protección

Mientras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius sigue bajo vigilancia internacional, expertos intentan despejar dudas sobre el verdadero riesgo de contagio y las diferencias frente al covid-19.

En entrevista con Noticias RCN, el médico infectólogo español Juan Gestal explicó que la cepa Andes, identificada en el sur de Argentina en 1985, es la única variante del hantavirus en la que se ha comprobado transmisión entre personas.

“El contagio no es muy efectivo. Exige un contacto próximo”, afirmó el especialista, quien detalló que la transmisión ocurre por vía aérea, generalmente entre personas que comparten habitaciones o permanecen durante largos periodos en espacios poco ventilados.

¿Cómo se transmite el hantavirus entre personas?

Según explicó Gestal, el hantavirus Andes no tiene una capacidad de propagación comparable a enfermedades como el sarampión o el covid-19. El experto señaló que el contagio requiere convivencia cercana y prolongada.

“Personas que duermen juntas, que están en la misma habitación y en ambientes poco ventilados” son las que podrían enfrentar un mayor riesgo de transmisión, indicó.

El infectólogo también intentó reducir la preocupación sobre la evacuación del crucero en Tenerife. Aseguró que las personas que trabajan en el puerto no enfrentarían peligro de contagio porque quienes serán trasladados no presentan síntomas.

“No hay ninguna posibilidad de contagio”, enfatizó el médico, al explicar que los pasajeros y tripulantes serán movilizados en pequeños grupos hacia aeronaves que los llevarán a sus respectivos países.

Además, confirmó que los 14 ciudadanos españoles serán trasladados a Madrid para cumplir cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla, siguiendo el periodo máximo estimado de incubación.

¿Cuánto tarda en aparecer los síntomas del hantavirus?

El especialista explicó que el periodo de incubación del hantavirus puede variar considerablemente. Según detalló, los síntomas podrían aparecer entre siete y 45 días después de la exposición.

Gestal indicó que estudios realizados en Argentina identificaron periodos de incubación de entre 12 y 27 días, aunque las autoridades sanitarias suelen aplicar el margen máximo de 45 días como medida preventiva.

El médico también aclaró que una persona puede dar negativo inicialmente y posteriormente desarrollar síntomas si aún se encuentra dentro del periodo de incubación.

Respecto a la gravedad de la enfermedad, el experto advirtió que el virus puede alcanzar tasas de mortalidad cercanas al 40% en algunos brotes. Explicó que el cuadro suele comenzar con fiebre alta, dolores musculares, náuseas y vómitos, antes de evolucionar en ciertos casos hacia complicaciones respiratorias severas.

Entre las afectaciones más graves mencionó edema pulmonar, dificultad respiratoria e inflamación exagerada del organismo, lo que puede derivar en un síndrome respiratorio agudo y causar la muerte.

¿Por qué el hantavirus no se compara con el covid-19?

El infectólogo sostuvo que la principal diferencia frente al covid-19 es que el hantavirus no posee una transmisión masiva ni generalizada. Además, recordó que este tipo de virus ya es conocido por la medicina desde hace décadas.

Según explicó, los primeros registros modernos de hantavirus se remontan a la Guerra de Corea en 1953, cuando soldados estadounidenses desarrollaron cuadros de fiebre hemorrágica asociados a este virus.

Sobre las medidas de bioseguridad utilizadas durante evacuaciones médicas, Gestal indicó que los trajes de protección completos responden más a protocolos preventivos y tranquilidad pública que a una necesidad estricta para este caso.

“Con una mascarilla FFP2 sería suficiente”, afirmó, añadiendo que mantener distancia y realizar lavado de manos reduce ampliamente cualquier riesgo de transmisión.