Esta sería la estrategia que tendría Delcy Rodríguez para mantenerse en el poder en Venezuela

NTN24 conoció que el régimen venezolano estaría avanzando en un proyecto de ley para incrementar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una medida que activistas de derechos humanos interpretan como una estrategia de Delcy Rodríguez para consolidar su permanencia en el poder tras la caída de Nicolás Maduro.

El proyecto de ley plantea que la adecuación de la arquitectura institucional del TSJ es una medida estratégica para robustecer la seguridad jurídica, asegurar la celeridad en la resolución de causas y consolidar un sistema que proteja con mayor eficacia los derechos y garantías de todos los ciudadanos.

¿Cambios en el TSJ?

Sin embargo, el documento establece que la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez (hermano de la presidenta interina y figura clave del régimen), sería quien designe a los nuevos magistrados.

El analista Manuel Aguilera, en diálogo con NTN24, advirtió sobre las intenciones del régimen: “Va a tratar de atornillarse al poder y utilizar todos sus trucos o ases que tenga bajo la manga. Ella es una criminal con una trayectoria larga en una dictadura y sabe que tiene unas posibilidades de permanencia. Va a jugar sus cartas”.

El papel de Estados Unidos sería clave para impedirlo

No obstante, señaló que el papel de la administración Trump podría influir en los planes: “Estados Unidos está viendo de cerca todos estos movimientos. No es viable el desarrollo de las inversiones extranjeras en Venezuela si no hay una garantía de un poder judicial independiente que en un momento dado pueda meter mano a cualquiera de esas transacciones”.

Cabe recordar que Caryslia Rodríguez fue ratificada como presidenta del TSJ, cargo que ocupa desde hace meses. Ella es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido sancionada por Estados Unidos y Canadá; y la señalan por presuntamente validar los cuestionados resultados electorales de julio de 2024.

El exmagistrado Juan Carlos Apitz calificó estos movimientos como simulación: “En Venezuela no está pasando nada, no hay ningún cambio. Hay, en todo caso, una simulación de cambio. La justicia sigue siendo la misma, una justicia defectuosa”.

Adicionalmente, el editor de Georgetown Security, Juan Pablo Villasmil, analizó la estrategia del régimen: “Rodríguez está tratando de llegar a un balance que es satisfacer a los Estados Unidos, la audiencia más importante que tiene en este momento; y después al chavismo”.