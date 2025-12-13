Inversión de $13.000 millones impulsa nueva infraestructura educativa en Bucaramanga

El proyecto, que se desarrolla en el New Cambridge School, responde a una necesidad estructural que enfrenta el país: contar con espacios escolares seguros, inclusivos y adaptados a los retos del aprendizaje del siglo XXI. La iniciativa no solo moderniza aulas y zonas comunes, sino que apuesta por el bienestar, la accesibilidad y el desarrollo integral de los estudiantes en un entorno diseñado desde criterios pedagógicos y de seguridad.

La infraestructura escolar, clave para la calidad educativa

La calidad de los espacios educativos es un factor determinante en los procesos de aprendizaje. Así lo advierten organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que resaltan la importancia de entornos escolares seguros y adecuados para fortalecer habilidades del siglo XXI. En América Latina, y particularmente en Colombia, esta necesidad es cada vez más evidente ante el crecimiento de la población estudiantil y el envejecimiento de muchas instituciones educativas.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, el país enfrenta un déficit estructural significativo: el 85 % de los colegios carece de infraestructura accesible para personas con movilidad reducida y el 41 % tiene más de 40 años sin reparaciones de fondo. Esta realidad impacta directamente el ambiente de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes.

Un proyecto que responde al déficit de infraestructura en Colombia

La falta de rampas, baños adaptados y edificaciones en buen estado es una brecha que afecta la inclusión y la calidad educativa. En respuesta a este panorama, en Bucaramanga se adelanta un plan de renovación que busca transformar los espacios de educación primaria con aulas modernas y entornos pensados para la lectura, la enseñanza lúdica y la formación en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

El proyecto se desarrolla en el New Cambridge School y contempla la transformación total del edificio de primaria. Con esta inversión, la institución busca ofrecer condiciones físicas y pedagógicas que se alineen con los estándares internacionales de educación de calidad.

Aulas modernas y espacios inclusivos para el aprendizaje

La nueva infraestructura beneficiará a cerca de 1.000 estudiantes, quienes a partir del próximo año contarán con espacios diseñados para potenciar la colaboración, la creatividad y el bienestar emocional. El proyecto incluye baños adaptados, un elevador para personas con movilidad reducida y sistemas de aislamiento acústico y aire acondicionado, elementos clave para un ambiente de aprendizaje cómodo e inclusivo.

Además, el diseño contempla áreas especialmente pensadas para fomentar la imaginación y el trabajo en equipo, aspectos fundamentales en la formación integral de los niños en sus primeros años escolares.

Diseño pedagógico y seguridad estructural en zona sísmica

Carolina Charry Reyes, rectora del colegio, explicó que se trata de una transformación integral de la infraestructura, concebida desde los principios del aprendizaje y respaldada por un reforzamiento estructural de alto nivel. Este aspecto es especialmente relevante debido a que la institución se encuentra en una zona de alta actividad sísmica.

“El proyecto fue diseñado desde cero, donde cada decisión arquitectónica responde a criterios pedagógicos orientados al desarrollo integral de los estudiantes”, señaló Charry Reyes. El nuevo Primary Building incorpora un laboratorio STEM y áreas exclusivas de juego y lectura, pensadas para promover aprendizajes más sólidos y significativos.

La lectura como eje central de la modernización educativa

Uno de los pilares del proyecto es el fortalecimiento de los espacios de lectura. Según la rectora, contar con ambientes cómodos, estimulantes y bien equipados transforma la lectura en una experiencia que despierta curiosidad, pensamiento crítico y criterio propio en los estudiantes.

Paralelamente, la institución avanza en el reforzamiento estructural del edificio de secundaria y del área administrativa, con el objetivo de garantizar altos estándares de seguridad y prolongar la vida útil de las instalaciones. De acuerdo con el Banco Mundial, una infraestructura educativa de calidad puede transformar el entorno escolar al promover espacios más seguros, inclusivos y pedagógicamente efectivos, una apuesta que este proyecto busca materializar en Bucaramanga.