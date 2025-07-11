CANAL RCN
Economía

Aerolínea en Colombia anuncia WiFi gratis en todos sus vuelos para 2026: así funcionará

La reconocida compañía busca marcar un diferencial con respecto a sus competidores.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
06:21 p. m.
Durante los últimos años, el servicio de Wi-Fi en vuelos comerciales ha experimentado una transformación radical, pasando de ser una prestación costosa, lenta y poco fiable a una herramienta de alta velocidad que está redefiniendo la experiencia de viaje.

Alrededor de la década de 2000, la conectividad a bordo se basaba principalmente en la tecnología Aire-Tierra (ATG), que utilizaba torres terrestres para transmitir la señal.

El servicio era un lujo premium, y a menudo su costo superaba el beneficio percibido. Aerolíneas pioneras como Boeing y Lufthansa introdujeron las primeras experiencias, pero la calidad dejaba mucho que desear.

Con el pasar de los años, algunas compañías de vanguardia como Delta, United y JetBlue han comenzado a ofrecer Wi-Fi gratuito y de alta velocidad, sentando un nuevo estándar en la industria. Este contexto de intensa innovación y competencia es el telón de fondo para un anuncio que promete transformar el panorama aéreo en Latinoamérica.

Aerolínea en Colombia tendrá Wifi en todos sus vuelos para 2026

Bajo este contexto, Iberia, la aerolínea española, ha anunciado un ambicioso plan para equipar toda su flota con Wi-Fi de alta velocidad completamente gratuito para todos los pasajeros a partir del año 2026.

Este salto tecnológico es posible gracias a la alianza estratégica firmada por International Airlines Group (IAG), la matriz de Iberia, con Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX.

El acuerdo con Starlink permitirá a Iberia ofrecer un servicio de internet que promete ser equivalente a una conexión de banda ancha en tierra. Se estima que las velocidades de descarga podrían alcanzar hasta 450 Mbps y las de subida hasta 70 Mbps. Estas cifras superan con creces las capacidades de los sistemas actuales, prometiendo una experiencia de usuario sin precedentes en el aire.

El aspecto más disruptivo de este anuncio no es solo la tecnología, sino la decisión de ofrecer el servicio de forma gratuita para absolutamente todos los pasajeros, sin importar si viajan en clase Turista, Turista Premium o Business.

Al democratizar el acceso a internet de alta velocidad, Iberia se alinea con la creciente expectativa de los viajeros que ven la conectividad como un servicio esencial, no como un lujo.

