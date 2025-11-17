Aerolínea de bajo costo anuncia importante reducción de sus tarifas en una de sus rutas más usadas

La aerolínea de bajo costo Wingo ha anunciado una significativa e importante reducción en el costo de su Tarifa Basic para los vuelos que conectan la capital colombiana, Bogotá, con Caracas, Venezuela (BOG–CCS).

A partir del pasado 14 de noviembre de 2025, la compañía aérea implementó un ajuste en su esquema de precios que se traduce en una reducción de hasta un 20% en la tarifa base, buscando ofrecer una alternativa más económica y adaptada a las necesidades reales de los viajeros.

El cambio central radica en la exclusión por defecto de la maleta de 23 kilogramos en bodega que anteriormente venía incluida en la Tarifa Basic de esta ruta binacional.

En este precio quedará la ruta Bogotá - Caracas de Wingo

Si bien el porcentaje de reducción es "hasta un 20%", la nueva estructura tarifaria de la aerolínea permite encontrar vuelos de solo ida en la ruta Bogotá-Caracas (BOG-CCS) con precios publicados desde $99 USD o incluso en rangos que inician en los $106 USD (precios finales por trayecto que incluyen impuestos, sujetos a disponibilidad, momento de la compra y condiciones promocionales).

La reducción del costo directo del tiquete se debe a que, bajo el nuevo esquema de la Tarifa Basic, los pasajeros ya no están obligados a pagar por un servicio (la maleta de bodega) que no todos requieren, especialmente en trayectos relativamente cortos o viajes de negocios.

El nuevo valor base solo incluye, como es habitual en la aerolínea, un artículo personal (como un morral o cartera) cuyas dimensiones máximas son de 40x25x30 centímetros, el cual debe ser ubicado debajo del asiento.

Para aquellos pasajeros que sí necesiten llevar la maleta de 23 kg en bodega, ahora tienen la opción de agregarla como un servicio adicional desde $20 USD por trayecto.

Este esquema permite a cada viajero configurar su experiencia de vuelo eligiendo solo los servicios que realmente necesita, haciendo que el precio final del tiquete sea más bajo para quienes viajan solo con el artículo personal y más transparente para quienes requieren equipaje voluminoso.