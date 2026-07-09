Rescatan a hombre que estuvo 11 meses secuestrado por las disidencias de las Farc: así recuperó su libertad

El presidente Abelardo de la Espriella ha compartido a través de su cuenta oficial en X, detalles de varios operativos que han desarrollado las autoridades en diferentes zonas del país.

Algunos han permitido la incautación de armamento que presuntamente tenía como objetivo atentar contra la Fuerza Pública, capturas de peligrosos criminales, traslados de presos implicados en casos de extorsión e incluso la muerte de cabecillas de grupos armados.

Rescatan a hombre secuestrado por las disidencias

Pero, este 6 de septiembre publicó un video en el que reveló cómo se logró la liberación de un hombre que había sido secuestrado en septiembre del 2025.

Las imágenes compartidas por el mandatario detallan paso a paso cómo fue el operativo que permitió dar con su paradero para regresarlo a la libertad.

Según los datos que brindó, desde antes de su posesión las autoridades ya contaban con información precisa sobre la ubicación del hombre, pero no se había ordenado su rescate.

“Cuando conocí el caso y tuve esa información en mis manos, inmediatamente autoricé la operación militar de rescate. En mi gobierno no titubeamos cuando se trata de salvar la vida de un colombiano y enfrentar al terrorismo. La diferencia es sencilla: ellos tenían la información; nosotros tomamos la decisión y actuamos. Hoy, José Luis es el primer secuestrado rescatado por nuestra Fuerza Pública en el gobierno del Tigre”, aseguró.

Así fue el rescate de José Luis Martínez, primer liberado del Gobierno De la Espriella

El secuestro de José Luis se dio el pasado septiembre de 2025 en Pamplona, Norte de Santander, por parte de las disidencias de las Farc. Duró 11 meses en cautiverio y aseguró que solo pensaba en su madre y en la angustia que la mujer debía estar viviendo.

Confesó que los disidentes le permitieron enviarle unos audios como prueba de supervivencia y que aprovechó para mandarle un saludo de cumpleaños.

“Los primeros días se me hicieron muy duros. Fue muy complicado. No sabía qué era en realidad lo que estaba pasando. Me hicieron hacer todo eso. Yo pensaba mucho que ya estaba cerquita de mi cumpleaños y que mi mamá cumplía años el 19 de septiembre, o sea, a los 3 días de esa misma semana. Entonces me tocó saludarla fue por unos audios que me dejaron mandar como prueba de supervivencia”, confesó.

Según las autoridades, desde hacía ya un tiempo se venía haciendo un seguimiento a la estructura, pero las pistas empezaron a ser más certeras cuando dieron de baja al cabecilla alias Efrén.

En ese momento, la estructura se movilizó hacia el sector de San José del Guaviare y tuvieron comunicación con el sujeto responsable de José Luis.

“Nuestro glorioso Ejército Nacional dio un golpe contundente a la estructura 39 de las disidencias de las Farc encabezadas por el narcoterrorista Mordisco. Liberamos a un hombre secuestrado más de 11 meses. Recuperamos a una menor que estaba en las filas de ese grupo narcoterrorista”, declaró el presidente.

En el operativo también capturaron a varios miembros de la organización criminal.