Así puede calcular el valor de la hora extra y dominical con la reducción de la jornada laboral en julio de 2026

próximo 15 de julio de 2026 marcará un hito en el mercado laboral colombiano. En esa fecha entrará en vigor la fase final de la Ley 2101 de 2021, completando la reducción gradual de la jornada ordinaria de trabajo, la cual pasará de forma definitiva de 44 a 42 horas semanales.

Este cambio normativo no solo reconfigura los horarios internos de las compañías, sino que genera un impacto directo en la contabilidad y los departamentos de recursos humanos. Al reducirse el tiempo de la jornada legal sin disminuir el salario básico de los empleados, el valor de la hora ordinaria de trabajo aumenta automáticamente.

En consecuencia, las horas extra y los recargos se encarecen. A esto se suma el incremento progresivo del recargo dominical y festivo estipulado por la reforma laboral, que en julio alcanza el 90%.

Así puede calcular el valor de la hora extra y dominical a partir de julio de 2026

Anteriormente, el cálculo de la hora ordinaria para un empleado con salario mínimo ($1.750.905 COP en 2026) se realizaba utilizando un divisor de 220 horas mensuales. Con la llegada de las 42 horas semanales a partir del 15 de julio, el nuevo divisor sugerido y proporcional pasa a ser de 210 horas al mes.

Valor de la hora ordinaria = Salario mensual / 210 horas.

Por ejemplo, si una persona gana el salario mínimo, así quedaría el valor:

$1.750.905 / 210 = 8.338 por hora ordinaria.

Ahora, en caso de trabajar horas extras el cálculo dará diferente para los empleados.

Hora extra diurna (25% de recargo): Se calcula multiplicando la hora ordinaria por el factor 1.25

$8.338 * 1.25 = $10.423

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Hora extra nocturna (75% de recargo): Aplica a partir de las 7:00 p.m. con un factor de (1.75)

$8.338 * 1.75 = $14.592

Recargo nocturno habitual (35%): Para jornadas ordinarias ejecutadas entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. (1.35).

$8.338 * 1.35 = $11.256.

Así quedará el valor de las horas dominicales

Hora dominical ordinaria: Si el empleado trabaja un domingo en su horario habitual, cada hora costará:

$8.338 * 1.90 = $15.842.

Hora extra diurna dominical (115% de recargo total): Cuando se superan las 42 horas semanales trabajando en un día festivo o domingo durante el día (2.15).

$8.338 * 2.15 = $17.927

Hora extra nocturna dominical (165% de recargo total): El escenario de mayor costo laboral, aplicable al trabajo suplementario en domingos después de las 7:00 p.m. (2.65).

$8.338 * 2.65 = $22.096