Plataforma logística avanza a su siguiente etapa de expansión respaldada por $20.000 millones en capital de deuda
Los recursos permitirán triplicar la capacidad operativa, avanzar en nuevos desarrollos tecnológicos y expandir el portafolio de productos de la compañía.
Noticias RCN
09:30 p. m.
Konfíe, la plataforma logística impulsada por inteligencia artificial, anuncia un paso clave en su crecimiento: Cfinancia habilitó una línea de financiamiento por 20.000 millones de pesos destinada a fortalecer y escalar su operación en Colombia.
Estos recursos permitirán triplicar la capacidad operativa, avanzar en nuevos desarrollos tecnológicos y expandir el portafolio de productos de la compañía.
“Vemos en Konfíe una compañía con un modelo robusto, tecnología de clase mundial y un enorme potencial de crecimiento, por eso decidimos acompañar esta etapa clave de su expansión” dijo Johanna Montes de Oca CEO Cfinancia.
Konfíe nació de cuatro empresarios con amplia trayectoria en logística, quienes identificaron que la región no necesita más flota ni infraestructura, sino inteligencia para conectar y optimizar la capacidad existente.
Bajo esa visión, en 2023 adquirieron una empresa con estructura mínima y la transformaron en una plataforma moderna, escalable y nativa de IA que ayuda a los clientes a optimizar su cadena de suministro y sus costos a través del transporte terrestre y servicios de almacenamiento.
Konfie opera bajo un modelo 100% asset-light, combinando baja carga de activos con alta tecnología para ofrecer logística más eficiente y escalable. Gracias a esta estructura, la empresa reduce costos operativos hasta en un 60% y puede expandirse sin invertir en flota ni infraestructura.
Su plataforma integra servicios de transporte nacional, distribución para e-commerce, almacenamiento, rutas multientrega y soluciones especializadas para comercio exterior y carga industrial. Todo el ecosistema es gestionado por agentes de IA que optimizan rutas, monitorean incidencias y garantizan trazabilidad en tiempo real.
“En apenas 18 meses, pasamos de una operación manual en 100 m² a un ecosistema de 3.500 m², actividad 24/7 y una red de más de 3.000 transportadores independientes coordinados en tiempo real. Hoy prestamos servicio a 110 clientes, entre ellos Henkel, Oster, Sanford y Coca-Cola” asegura Juan David Mejia co-fundador de Konfíe.
Además del financiamiento Konfíe también ha anunciado su plan de llegada a México y Centroamérica en 2026, apoyada en una estructura diseñada para replicarse rápidamente en mercados con alta fragmentación logística.
Konfíe ha modernizado y optimizado una operación tradicional para convertirla en una plataforma impulsada por IA, lista para escalar en toda la región.