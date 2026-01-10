La fecha límite para que los trabajadores pidan el último Día de la Familia en Colombia

Con la reducción de la jornada laboral de los colombianos, la cual pasará a ser de 42 horas a partir del 15 de julio de 2026, se reveló que los trabajadores perderán un beneficio clave: el Día de la Familia, el cual otorgaba una jornada libre cada semestre.

Sin embargo, una de las dudas persistentes es si este beneficio ya dejó de existir o si por el contrario, todavía se puede solicitar en 2026, especialmente durante el primer semestre. La respuesta está en el texto legal vigente.

¿Qué dice la ley sobre el Día de la Familia?

El artículo 6 de la Ley 2101 de 2021 establece que la disminución de la jornada laboral exonera al empleador de aplicar el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, es decir, del Día de la Familia. No obstante, esta exoneración solo se produce cuando la reducción se ha completado.

La misma ley fija un cronograma progresivo de reducción de la jornada laboral, que culmina el 15 de julio de 2026, fecha a partir de la cual la jornada máxima legal será de 42 horas semanales. Antes de ese momento, la exoneración no opera plenamente.

En términos jurídicos, esto significa que la obligación legal del Día de la Familia continúa vigente para los empleadores, siempre que no se haya implementado anticipadamente la jornada de 42 horas conforme a la ley.

¿Se puede pedir el Día de la Familia en el primer semestre de 2026?

Sí. Durante el primer semestre de 2026, el Día de la Familia sigue siendo exigible, ya que la jornada laboral aún no ha alcanzado el límite de 42 horas semanales establecido por la Ley 2101 de 2021. En ese periodo, los trabajadores conservan el derecho a solicitar la jornada correspondiente al semestre con límite al 30 de junio de 2026.

Desde una lectura estrictamente normativa, el primer semestre de 2026 se encuentra dentro de la fase final de transición, en la que la jornada máxima aún es superior a 42 horas. Por tanto, la exoneración legal no se ha activado y la obligación se mantiene.