Corrientazos suben dos mil pesos tras aumento del salario: restaurantes temen posibles cierres

El aumento del salario mínimo al 23% ha generado un efecto dominó que ha tenido repercusiones en un plato que, si bien no es considerado tradicional, es propio de la cultura colombiana: el corrientazo.

Este almuerzo, sencillo pero fundamental para millones de trabajadores, ha experimentado incrementos significativos, afectando tanto a consumidores como a dueños de restaurantes.

Despedir trabajadores o aumentar los precios

Por ejemplo, en un local por el sur de Bogotá, concretamente en el barrio Pradera, el corrientazo pasó de costar $12.500 a $14.500, reflejando un incremento de 2.000 pesos o 16%.

Los propietarios de restaurantes enfrentan un dilema: elegir entre aumentar los precios de sus platos o realizar recortes en sus nóminas para mantenerlos en pie. Freddy Llanos, dueño de un local, explicó que el aumento del costo es necesario para no perjudicar a los trabajadores.

Paola Urrego, dueña de otro establecimiento, declaró que los clientes se han quejado por el aumento. Para las tiendas, entonces representa un riesgo de perder consumidores en masa a corto tiempo.

Miedo por cierre masivo de restaurantes

La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo advirtió graves implicaciones de esta situación para el sector. La informalidad podría convertirse en un mecanismo de supervivencia para muchos negocios que no pueden sostener los costos operativos formales.

Las cifras son reveladoras: el país cuenta con 134.000 restaurantes, de los cuales 80.000 operan formalmente. Sin embargo, las proyecciones son preocupantes. Expertos estiman que aproximadamente 8.000 locales formales podrían verse obligados a cerrar sus puertas a medida que avanza 2026.

Acorde a la asociación, el año pasado se cerraron 2.100 restaurantes. Entre 2023 y 2024, habían sido 3.200; por lo que la tendencia ha ido en aumento. Si a esto se le suma el tema del salario, la expectativa es que podría haber números históricos.

“El escenario tiende a empeorar si el Gobierno decide materializar las medidas del decretazo navideño”, sostuvo.