EFY y Sivo se alían para impulsar pagos internacionales en tiempo real

Esta colaboración promete revolucionar los pagos internacionales al ofrecer liquidez instantánea y operaciones transfronterizas en tiempo real, eliminando las demoras tradicionales en las transferencias de dinero.

Una alianza que redefine la velocidad del dinero

Durante años, enviar dinero entre países implicaba largas esperas, costos elevados y procesos complejos. Ahora, gracias a la integración del producto Sivo Advance, EFY podrá adelantar fondos y permitir que usuarios y empresas realicen transferencias internacionales al instante, sin fricciones ni intermediarios.

“Con esta unión, nuestros usuarios ahora pueden mover dólares digitales entre países en segundos, gastar con tarjeta en cualquier parte del mundo o convertir monedas sin demoras”, afirmó Andrés Tobón, CEO de EFY.

¿Qué es Sivo Advance y cómo transforma los flujos de pago?

Sivo Advance es una solución financiera diseñada para desbloquear capital en flujos de pago tradicionales o demorados. Su tecnología permite inyectar liquidez inmediata en transacciones que antes dependían de procesos bancarios lentos, otorgando a plataformas como EFY la capacidad de escalar operaciones globales en tiempo real.

La clave está en combinar financiamiento instantáneo, stablecoins y tecnología regulada, un modelo que agiliza los pagos internacionales y mejora la experiencia de los usuarios finales, tanto individuales como corporativos.

América Latina, el epicentro de la innovación fintech

Con presencia en más de 12 países de América Latina y Estados Unidos, EFY se ha posicionado como una de las fintech más dinámicas de la región. Procesa más de $100 millones mensuales en transacciones y planea cubrir todo el continente antes de 2026. Su expansión hacia mercados de Europa, MENA y Asia demuestra el creciente interés global en soluciones financieras que integran criptomonedas estables con infraestructura bancaria segura.

“La alianza con Sivo nos permite acelerar nuestra visión de acceso ágil y seguro al capital global desde América Latina y otros mercados emergentes”, explicó Tobón, destacando que la infraestructura financiera moderna debe ser sin fronteras, segura y escalable.

Un nuevo estándar para la liquidez global

El acuerdo entre EFY y Sivo no sólo fortalece el ecosistema fintech latinoamericano, sino que establece un nuevo estándar para la liquidez transfronteriza. Al unir capital, cumplimiento regulatorio y tecnología avanzada, ambas compañías están construyendo una red financiera que promete transformar la manera en que circula el dinero a nivel global.

Esta colaboración posiciona a EFY y Sivo como actores clave en la modernización del sistema financiero internacional, donde la velocidad, transparencia y acceso se convierten en los pilares del futuro del dinero digital.