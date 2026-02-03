CANAL RCN
Explosión del e-commerce en Colombia: el recorrido de entregas de última milla se triplicó en solo un año

Conozca cómo la tecnología logró optimizar más de 10 millones de entregas en Latinoamérica.

febrero 03 de 2026
08:46 p. m.
DispatchTrack, pionero en soluciones logísticas inteligentes, reportó un crecimiento relevante en sus operaciones en Latinoamérica durante 2025, frente a 2024, consolidando su papel como socio estratégico para las empresas que buscan mayor eficiencia, visibilidad y cumplimiento en sus entregas.

Durante 2025, la compañía registró un incremento de 12.2% en el número de conductores en la región, alcanzando un total de 66,856. Los kilómetros recorridos aumentaron 56.1%, para sumar 1,556,179,610, mientras que las rutas iniciadas crecieron 7.1%, llegando a 10,726,113. Un desempeño operativo que muestra que América Latina es una región en pleno auge para la gestión y desarrollo de la última milla.

Para Colombia, los resultados también fueron positivos. Según DispatchTrack, el país registró un crecimiento robusto en materia de logística de última milla y delivery, con un total de 101.486.249 kilómetros recorridos, lo que representa un incremento del 212,2% con respecto a 2024. De igual forma, se apuntaron 1.069.449 rutas iniciadas, lo que corresponde a un incremento del 73,2% al compararse con 2024.

“Los resultados de 2025 demuestran que la logística de última milla en la región está evolucionando rápidamente y que las empresas que apuestan por la tecnología están logrando niveles de cumplimiento y eficiencia cada vez más altos. En DispatchTrack vemos una clara tendencia hacia operaciones más inteligentes, conectadas y centradas en el cliente final”, afirmó Carlos Díaz Ojeda, General Manager para DispatchTrack Latinoamérica.

A su vez, para 2026, DispatchTrack ha identificado tres pilares esenciales hacia los cuales deben dirigirse las estrategias y acciones relacionadas con la logística de última milla:

Visibilidad y trazabilidad en tiempo real: Las empresas tendrán el control del proceso de última milla: desde la salida del pedido hasta entrega final con datos precisos y una trazabilidad logística en tiempo real, que impulsará decisiones ágiles y optimizará operaciones eficientes.

Uso avanzado de Inteligencia Artificial para optimización operativa: La IA revoluciona la planificación de rutas eficientes, anticipando incidencias y elevando el desempeño de la flotas; dicha optimización operativa reducirá costos y tiempos en el delivery de última milla, para impulsar la competitividad.

Experiencia del cliente como eje de la entrega: Una comunicación proactiva sumada a la precisión en tiempos de entrega fidelizarán al usuario final y la flexibilidad como eje estratégico potenciará la satisfacción y lealtad, dando una ventaja competitiva a las marcas.

“En 2026, la última milla dejará de ser solo un reto operativo para convertirse en un diferenciador estratégico. Las compañías que integren visibilidad, automatización inteligente y una experiencia superior de entrega estarán mejor preparadas para crecer”, concluyó Díaz Ojeda, de DispatchTrack.

