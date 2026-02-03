Explosión del e-commerce en Colombia: el recorrido de entregas de última milla se triplicó en solo un año

DispatchTrack, pionero en soluciones logísticas inteligentes, reportó un crecimiento relevante en sus operaciones en Latinoamérica durante 2025, frente a 2024, consolidando su papel como socio estratégico para las empresas que buscan mayor eficiencia, visibilidad y cumplimiento en sus entregas.

Durante 2025, la compañía registró un incremento de 12.2% en el número de conductores en la región, alcanzando un total de 66,856. Los kilómetros recorridos aumentaron 56.1%, para sumar 1,556,179,610, mientras que las rutas iniciadas crecieron 7.1%, llegando a 10,726,113. Un desempeño operativo que muestra que América Latina es una región en pleno auge para la gestión y desarrollo de la última milla.

Para Colombia, los resultados también fueron positivos. Según DispatchTrack, el país registró un crecimiento robusto en materia de logística de última milla y delivery, con un total de 101.486.249 kilómetros recorridos, lo que representa un incremento del 212,2% con respecto a 2024. De igual forma, se apuntaron 1.069.449 rutas iniciadas, lo que corresponde a un incremento del 73,2% al compararse con 2024.

“Los resultados de 2025 demuestran que la logística de última milla en la región está evolucionando rápidamente y que las empresas que apuestan por la tecnología están logrando niveles de cumplimiento y eficiencia cada vez más altos. En DispatchTrack vemos una clara tendencia hacia operaciones más inteligentes, conectadas y centradas en el cliente final”, afirmó Carlos Díaz Ojeda, General Manager para DispatchTrack Latinoamérica.

A su vez, para 2026, DispatchTrack ha identificado tres pilares esenciales hacia los cuales deben dirigirse las estrategias y acciones relacionadas con la logística de última milla:

Visibilidad y trazabilidad en tiempo real: Las empresas tendrán el control del proceso de última milla: desde la salida del pedido hasta entrega final con datos precisos y una trazabilidad logística en tiempo real, que impulsará decisiones ágiles y optimizará operaciones eficientes.

Uso avanzado de Inteligencia Artificial para optimización operativa: La IA revoluciona la planificación de rutas eficientes, anticipando incidencias y elevando el desempeño de la flotas; dicha optimización operativa reducirá costos y tiempos en el delivery de última milla, para impulsar la competitividad.

Experiencia del cliente como eje de la entrega: Una comunicación proactiva sumada a la precisión en tiempos de entrega fidelizarán al usuario final y la flexibilidad como eje estratégico potenciará la satisfacción y lealtad, dando una ventaja competitiva a las marcas.

“En 2026, la última milla dejará de ser solo un reto operativo para convertirse en un diferenciador estratégico. Las compañías que integren visibilidad, automatización inteligente y una experiencia superior de entrega estarán mejor preparadas para crecer”, concluyó Díaz Ojeda, de DispatchTrack.