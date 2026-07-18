Colombia estrena nuevas reglas para patinetas y scooters eléctricos: estos son los cambios

El crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica en Colombia llevará a un cambio importante para quienes utilizan patinetas, scooters y bicicletas eléctricas.

En los próximos días, el Ministerio de Transporte expedirá una resolución que establecerá las condiciones bajo las cuales estos vehículos podrán circular en el país, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ofrecer un marco regulatorio claro para este tipo de transporte.

¿Qué cambios traerá la nueva regulación para patinetas, scooters y bicicletas eléctricas en Colombia?

La normativa reglamentará la Ley 2486 de 2025 y aplicará a los vehículos de movilidad personal impulsados por motores eléctricos de hasta 1.000 vatios, incluyendo bicicletas de pedaleo asistido.

El anuncio llega en un momento en el que este mercado registra un fuerte crecimiento. Según datos de la Andi y Fenalco, las ventas de vehículos eléctricos livianos aumentaron 204 % durante el último año, impulsando la necesidad de definir reglas específicas para su uso en las vías.

Entre las principales novedades está que las patinetas y scooters clasificados como Vehículos de Movilidad Personal (VMP) Tipo A y Tipo B no serán considerados vehículos automotores. En consecuencia, sus propietarios no tendrán que tramitar matrícula, adquirir el SOAT ni obtener licencia de conducción.

Sin embargo, la nueva regulación sí impondrá varias obligaciones. Los usuarios deberán utilizar casco certificado, portar una placa o identificación física visible en el vehículo y respetar límites máximos de velocidad.

¿Qué medidas de seguridad deberán cumplir los usuarios de estos vehículos eléctricos?

Para los VMP Tipo A el tope será de 25 kilómetros por hora, mientras que los Tipo B podrán alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. Además, solo podrán transitar por la infraestructura destinada para bicicletas cuando corresponda y no estará permitido transportar pasajeros.

Luis Martínez Navarro, fundador y director ejecutivo de Segway Colombia, considera que estas medidas representan un paso importante para consolidar la micromovilidad en el país bajo criterios técnicos y de seguridad uniformes.

"Esta nueva resolución es un paso importante para consolidar la micromovilidad en Colombia bajo reglas claras, pues contar con un marco técnico permite fortalecer la seguridad vial, brindar mayor claridad y facilitar la adopción de soluciones de movilidad eléctrica bajo criterios uniformes. Desde que llegamos al país hemos promovido el uso de tecnologías orientadas a mejorar la seguridad de los usuarios, con estándares desarrollados bajo regulaciones exigentes como la Unión Europea. Al tener presencia en 120 países, nuestras soluciones cumplen con los requisitos técnicos más rigurosos a nivel mundial y ahora la expedición de esta resolución permitirá fortalecer ese camino en Colombia para aportar como referente técnico", afirma.

El directivo explicó que varios de los requisitos contemplados en la resolución coinciden con tecnologías que ya incorporan algunos fabricantes, como sistemas de iluminación de alta visibilidad, direccionales integradas, pantallas con información sobre velocidad y batería, además de limitadores electrónicos que impiden alterar la velocidad máxima del vehículo.

También destacó herramientas de asistencia a la conducción, entre ellas sistemas de control de tracción capaces de detectar pérdidas de adherencia y corregirlas en fracciones de segundo, así como diseños que mejoran la estabilidad durante frenadas o maniobras de emergencia.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la creación de protocolos para atender incidentes relacionados con baterías de estos vehículos.

Para reducir riesgos, algunos fabricantes incorporan sistemas electrónicos que monitorean constantemente la temperatura, el voltaje y el estado de las celdas, con el fin de prevenir sobrecalentamientos, cortocircuitos y fallas térmicas.

Aunque la nueva reglamentación representa un avance para ordenar el crecimiento de la movilidad eléctrica personal en Colombia, expertos del sector consideran que las normas deberán actualizarse periódicamente para responder a la rápida evolución tecnológica de este tipo de vehículos.