Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 18 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

Cada sábado representa una nueva oportunidad para conocer una combinación distinta en el Super Astro Luna. Aunque el juego conserva la misma mecánica en cada edición, el desenlace nunca se repite: una nueva secuencia de cuatro cifras y un signo zodiacal es la encargada de identificar oficialmente la jornada y diferenciarla de cualquier otra fecha del calendario.

Este 18 de julio de 2026, el Astro Luna realizó una nueva edición de su sorteo nocturno y confirmó el resultado correspondiente al día. Como ocurre diariamente, la combinación anunciada pertenece exclusivamente a esta jornada y pasa a convertirse en el dato oficial para quienes siguen el desarrollo del juego.

Uno de los rasgos más característicos del Super Astro Luna es que su resultado está compuesto por dos elementos inseparables. Las cuatro cifras representan la parte numérica de la combinación, mientras que el signo zodiacal complementa el resultado oficial. Ambos deben leerse conjuntamente, ya que conforman una única referencia para la edición del día.

La publicación de esta combinación marca el desenlace del sorteo de este sábado y permite identificar con precisión la edición correspondiente al 18 de julio de 2026, manteniendo la dinámica diaria que caracteriza al juego.

¿Quiénes fueron los ganadores de la jornada? Descubra el resultado exacto del Super Astro Luna aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de julio de 2026

El sorteo del Super Astro Luna de este 18 de julio de 2026, que se realizó a las 10:42 de la noche, dejó varios ganadores.

La combinación que estuvo del lado de la suerte fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Una nueva edición queda definida con una combinación exclusiva

Cada jornada del Super Astro Luna genera un resultado independiente, por lo que la combinación publicada este sábado identifica únicamente esta edición del juego. Las cifras anunciadas no reemplazan resultados anteriores ni permiten anticipar futuros sorteos; simplemente representan el desenlace oficial de la fecha.

Con esta nueva combinación, el Super Astro Luna completa otra edición de su calendario diario. El resultado divulgado para el 18 de julio de 2026 queda asociado exclusivamente a este sábado y será la referencia oficial para quienes consulten el desenlace del sorteo nocturno correspondiente a esta jornada.