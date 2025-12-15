El desgarrador mensaje de Lina Tejeiro tras la muerte de su perro: esta fue la causa

En las últimas horas, Lina Tejeiro se convirtió en tendencia en redes sociales tras confirmar la muerte de Romeo, uno de sus perros más queridos y conocidos por los seguidores que acompañaban a la actriz en su contenido diario.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo, luego de que la artista compartiera un emotivo testimonio sobre los difíciles momentos que vivió mientras enfrentaba esta pérdida.

La actriz y presentadora utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un carrete de fotos con el que se despidió de su mascota, revelando que Romeo atravesó complicaciones de salud que se agravaron con el paso de los días, justo cuando ella se encontraba inmersa en los ensayos de su primera obra de teatro.

¿Qué le pasó a Romeo, el perro de Lina Tejeiro?

De acuerdo con lo relatado por Lina Tejeiro, Romeo fue diagnosticado con pancreatitis, una condición que afectó seriamente su estado de salud.

“Mi Romeo te fuiste y me dejaste llena de dudas, sin entender por qué la vida es así. Hace cuatro meses, el mismo día que empecé los ensayos de la obra de teatro, te enfermaste”, escribió la actriz.

La enfermedad obligó a que el perro permaneciera cerca de un mes hospitalizado, bajo estrictos cuidados médicos. Durante ese tiempo, estuvo con sonda nasogástrica y un régimen de alimentación controlada cada seis horas. Lina confesó que incluso pensó en abandonar su proyecto teatral para poder acompañarlo de tiempo completo.

“Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos. Mi mamá y mi hermano me relevaban para no dejarte solo”, agregó, destacando el apoyo fundamental de su familia durante ese proceso.

El mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores

Tras una de las funciones, Lina llegó a la clínica veterinaria y pudo despedirse de Romeo en sus últimos minutos. “Llegué a la clínica, te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste”, relató conmovida.

En un mensaje posterior, la actriz reflexionó sobre el dolor que atraviesa: “Ayer viví el ‘show debe continuar’, con el corazón hecho pedazo, el nudo en la garganta y hoy entiendo cuando se dice el show debe continuar, hablo de la vida”. Además, aseguró que intentará llevar el duelo de la forma más sana posible y se quedó con la tranquilidad de haberle dado todo su amor.

Las palabras de Lina Tejeiro generaron empatía entre sus seguidores, quienes resaltaron el fuerte vínculo que tenía con Romeo y le enviaron mensajes de solidaridad en este difícil momento.