CANAL RCN
Economía

No es influencer, ni Community manager: la nueva profesión digital que está disparando los sueldos

Esta es una de las profesiones que ahora es una de las mejores pagas.

Profesiones con los salarios más altos
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
08:42 p. m.
La publicidad vive una transformación sin precedentes. En apenas una década, la inversión global pasó de los formatos tradicionales —televisión, radio, prensa— a los entornos digitales, donde cada impresión se mide en tiempo real y cada clic puede convertirse en una venta. El auge del comercio electrónico, el crecimiento acelerado de las redes sociales y la capacidad de segmentar audiencias con gran precisión han cambiado las reglas del juego para empresas de todos los tamaños.

Las cifras lo confirman: el gasto mundial en publicidad digital alcanzará US$ 777.000 millones en 2025, concentrando más del 75 % del total publicitario, según Statista. En América Latina, este segmento ya absorbe el 56,6 % de la inversión y podría superar los dos tercios para 2029, de acuerdo con IAB LatAm y eMarketer.

En Colombia, la inversión crecerá 7,7 % este año y, por primera vez, los canales digitales recibirán la mitad del gasto publicitario del país, unos US$ 800 millones, como lo reportó IPG Mediabrands.

Con 41,1 millones de usuarios de internet (77,3 % de la población) y 36,8 millones en redes sociales (69,2 %), según DataReportal, la batalla por la atención del consumidor ya no ocurre en vallas o comerciales de televisión, sino en cada impresión, pantalla y algoritmo del ecosistema online.

La nueva profesión digital que está disparando los sueldos

En este contexto, el traficker digital surge como el perfil capaz de unir estrategia, datos, creatividad y tecnología para garantizar que cada peso invertido en publicidad online se traduzca en ventas reales, leads calificados y clientes fidelizados.

“Esta persona es quien garantiza que la primera interacción con una marca sea efectiva, relevante y medible”, explica Nicolás Matiz, CEO de Maticez Group. “No se trata de llenar redes con anuncios, sino de conectar con el cliente adecuado, en el momento justo y con el mensaje correcto”, añade.

La combinación de comercio electrónico, métricas en tiempo real y audiencias masivas con presupuestos más eficientes ha convertido al traficker digital en un perfil esencial para sectores como e-commerce, retail, Fintech y educación, que lideran la contratación en 2025.

Solo en América Latina, la inversión en retail media —publicidad dentro de plataformas comerciales— se triplicará entre 2025 y 2028, superando los US$ 5.450 millones y representando cerca del 15 % del gasto digital regional, según eMarketer.

El retorno también es contundente: cada dólar invertido en publicidad digital puede generar entre dos y cinco dólares de ganancia, según IAB LatAm. Pero para alcanzar esa rentabilidad no basta con pautar anuncios; se requieren profesionales que dominen Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads y herramientas de analítica avanzada que midan algo más que clics o visualizaciones. Hoy, indicadores como ACOS y la rentabilidad neta por producto son clave para decidir dónde invertir.

Con empresas en Estados Unidos y Europa tercerizando servicios para optimizar costos, profesionales colombianos compiten por contratos internacionales con salarios en dólares o euros, trabajando de forma remota desde ciudades como Cali, Bucaramanga o Pasto con la misma efectividad que en Bogotá o Medellín.

Los datos confirman esta tendencia: un traficker freelance en Colombia puede gestionar campañas para cinco o más marcas al mismo tiempo, cobrando entre US$ 500 y US$ 1.000 mensuales por cliente, superando en hasta 30 % los salarios de roles tradicionales de marketing.

El Foro Económico Mundial prevé que la mitad de los empleos de 2030 requerirán habilidades digitales avanzadas, y el traficker digital se perfila como una de las profesiones con mayor proyección para quienes buscan un futuro laboral competitivo y global.

