La nueva forma para pagar comparendos por colarse en Transmilenio: infractores evitarían multa

Una de las problemáticas más importantes para el Sistema de Transporte Público de Bogotá (SITP) es el fenómeno de usuarios que ingresan al mismo sin validar los pasajes, conocidos popularmente como los colados.

Esta es una infracción que acarrea una sanción económica correspondiente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, por lo que para 2026 corresponde a $233.452, al considerarse una multa tipo 2 establecida en la Ley 1801 de 2016.

Nuevo mecanismo para evitar la multa

La Alcaldía de Bogotá avanza con una estrategia pedagógica con la que buscan que los infractores "le devuelvan a la ciudad, mediante una jornada comunitaria, la falta cometida, especialmente en casos de evasión del pago del pasaje".

Eso sí, dejaron claro que no todos los usuarios que cometan la infracción, dejarán de pagar la multa. "Estas jornadas pedagógicas no significa que quienes evadan el pago del transporte público van a dejar de ser sancionados según lo establecido por la ley, toda vez que estos comportamientos siguen generando la sanción económica".

¿Cuál es el trabajo pedagógico?

En el Portal 20 de Julio, ciudadanos infractores participaron durante medio día como 'Gestores de Convivencia', entregando recomendaciones a los usuarios sobre el uso adecuado y el buen comportamiento dentro del sistema de transporte público.

Recibieron una charla pedagógica sobre los comportamientos que afectan la convivencia en el sistema. Posteriormente, recibieron las instrucciones para desarrollar la actividad ‘Gestores de Convivencia por un día’, que consistió en recorrer el portal y acercarse a los usuarios para brindar recomendaciones.