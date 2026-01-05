CANAL RCN
Economía

¿Cuánto ha subido el pasaje de Transmilenio en los últimos diez años?

En una década, los cambios que ha tenido el precio han sido variados. ¿En qué año fue el mayor aumento?

Transmilenio.
Foto: Alcaldía Bogotá

Noticias RCN

enero 05 de 2026
06:00 a. m.
Los usuarios de Transmilenio están con la incertidumbre del alza en el pasaje. Luego de que el Gobierno anunciara el incremento del 23% para el salario mínimo, era cuestión de días para saber cuánto crecería la entrada al servicio público.

Pues bien, el Distrito dio a conocer el borrador del decreto con el posible aumento. En un principio, se planteaba un aumento de 250 pesos, pero se optó por poner sobre la mesa uno de 350 pesos. En ese orden de ideas, un pasaje quedaría costando $3.550, tanto para Transmilenio como SITP.

¿Cuánto subiría este año?

Los aumentos de Transmilenio son algo de cada año. ¿El incremento de 2026 podría ser el más alto en los últimos años?

Desde el 18 de enero de 2025, aplicó el que hasta ahora ha sido el último incremento. Fue de 8.47%, pasando de $2.950 a $3.200. Además, se amplió la ventana de tiempo de 110 a 125 minutos para hacer transbordos sin costo.

Para 2024, hubo una buena noticia, debido a que el pasaje de Transmilenio se congeló. Es decir, se mantuvo con el mismo valor del año anterior. La única particularidad es que se unificó con la tarifa del SITP, lo cual hizo que ambos quedaran en $2.950.

El 10 de enero de 2023, los pasajes de Transmilenio y SITP eran diferentes. El primero había quedado en $2.950 y el segundo cerró en $2.750. Un año atrás, el 11 de enero de 2022, los aumentos fueron de la siguiente manera: el pasaje de Transmilenio pasó de $2.500 a $2.650, mientras que el de SITP cerró en $2.450.

Aumento del pasaje de Transmilenio desde 2016

  • 2026 (aún no confirmado): $3.550 (+10.93%)
  • 2025: $3.200 (+8.47%).
  • 2024: $2.950 (0%).
  • 2023: $2.950 (+11.32%).
  • 2022: $2.650 (+6%).
  • 2021: $2.500 (0%).
  • 2020: $2.500 (+4.16%).
  • 2019: $2.400 (+4.34%).
  • 2018: $2.300 (+4.54%).
  • 2017: $2.200 (+10%).
  • 2016: $2.000.
