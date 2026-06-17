La revolución del back-office: El 90% de las áreas financieras globales operará con IA en 2026

La función financiera corporativa atraviesa su transformación más profunda en dos décadas. Según proyecciones de Gartner, para este 2026 el 90% de las áreas de finanzas a nivel global habrá desplegado al menos una solución de inteligencia artificial (IA). El cambio no es solo una tendencia tecnológica, sino una reconfiguración agresiva de la eficiencia: cerca del 60% de los directores financieros (CFOs) incrementará su inversión en IA en doble dígito este año, impulsados por la necesidad de elevar la productividad.

La gran sorpresa de este ciclo la da América Latina. Tradicionalmente rezagada en adopción tecnológica, la región ha roto la brecha: el Stanford AI Index revela que el 78% de las empresas latinoamericanas ya integró soluciones de IA en su operación.

El fin de las grandes estructuras

La adopción de IA está derribando el mito de que los grandes mercados globales requieren gigantescos departamentos de soporte. Un ejemplo de esta eficiencia arquitectónica es Connectly.AI, una firma de comercio conversacional respaldada por fondos como Alibaba y DST Global. Durante su etapa de aceleración —donde levantó USD 37.5 millones—, la compañía operó en más de 70 países con un equipo de back-office de solo cuatro personas basadas en Bogotá.

“En cinco años, ningún equipo de finanzas en una empresa de tecnología necesitará más de cinco personas para operar globalmente”, afirma Daniel Gnecco, ex-CFO y advisor de la compañía. “Eso solo es posible si la IA deja de ser un complemento y pasa a ser arquitectura”.

La paradoja del talento y el margen

Pese al impacto automatizador, Gartner plantea una paradoja: menos del 10% de las áreas financieras reducirá su plantilla absoluta. El verdadero cambio está en la composición del talento, migrando de tareas administrativas y transaccionales hacia roles analíticos y estratégicos.

Para los CFOs de la región, la presión del capital extranjero —más exigente en auditoría y reporting— está acelerando esta transición. Quienes logren un despliegue estratégico no solo optimizarán sus reportes un 30% más rápido, sino que Gartner anticipa que podrán sumar hasta 10 puntos de margen adicional para 2029. El dilema ya no es si adoptar la IA, sino cómo reestructurar el equipo para capturar ese valor sin perder el control regulatorio.