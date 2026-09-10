Las claves de las marcas emergentes en Colombia para destacar en la industria de la moda

En un entorno cada vez más competitivo, Colombia se ha consolidado como uno de los escenarios más dinámicos e importantes para el diseño y los negocios de moda en América Latina. Eventos de gran trascendencia como Colombiamoda, Bogotá Fashion Week, Cali Distrito Moda y Santander Fashion Week reúnen cada año a diseñadores, marcas, compradores y profesionales del sector.

Durante las ediciones de 2026, estas plataformas superaron los 116.000 asistentes y congregaron a más de 795 marcas, según datos de Inexmoda y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Sin embargo, ante una oferta en constante expansión, lanzar una colección ya no es suficiente para captar la atención del mercado. El verdadero desafío para las marcas de moda emergentes radica en construir una identidad propia, diferenciarse y responder a una pregunta clave: ¿qué tiene que decir la firma para que las personas quieran mirarla?

El reto de construir una identidad de marca más allá de la prenda

Durante la apertura de la nueva tienda de la firma SBQ en el centro comercial Parque La Colina, en Bogotá, sus fundadores y el diseñador santandereano Andrés Riaño analizaron los principales retos que enfrentan los proyectos emergentes para posicionarse. La conclusión principal fue que la construcción de marca exige desarrollar una propuesta sólida y reconocible que se traslade a cada punto de contacto con el consumidor.

Llevar una propuesta creativa a un escenario de alta visibilidad, como una pasarela, requiere adaptar el concepto comercial al formato de show visual. Según Santiago Barrientos, cofundador de SBQ —compañía que debutó recientemente en la pasarela de Colombiamoda—, las colecciones diseñadas para el punto de venta comercial no siempre funcionan del mismo modo en un desfile.

En una presentación en vivo, elementos estratégicos como el styling, la música, la iluminación, la escenografía y el orden de salida deben estar alineados para comunicar la esencia de la marca en cuestión de minutos.

Estrategia narrativa y ejecución logística en eventos de moda

Por su parte, Andrés Riaño, fundador de Niente Archive, destaca que definir la historia que se desea contar es fundamental para el éxito de una firma. Tras su experiencia en Santander Fashion Week con la pasarela Ritorno x Niente Archive, donde presentó una propuesta de estética minimalista y atemporal con 12 modelos, el diseñador explica que un desfile obliga a seleccionar meticulosamente las prendas que mejor representan el concepto y a cuidar el ritmo narrativo de la presentación.

Además del enfoque creativo, la capacidad de ejecución logística y técnica resulta determinante para consolidar una marca en la industria:

Coordinación de equipos: Requiere articular áreas de vestuario, maquillaje, peluquería, modelos, dirección creativa y personal técnico

Escala de producción: Presentaciones de menor escala suelen movilizar entre 10 y 20 personas, mientras que desfiles de mayor formato superan los 30 profesionales en equipo.

Coherencia conceptual: Todos los elementos operativos deben responder a la misma visión para ofrecer una experiencia memorable.

En definitiva, lograr que una marca emergente pase de ser una propuesta más a convertirse en un referente de la moda colombiana e internacional exige combinar creatividad, narrativa visual y ejecución estratégica. Una colección es solo el punto de partida; es la coherencia conceptual la que logra cautivar la atención del público y la industria.