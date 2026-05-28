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Registraduría hace llamado a ciudadanos previo a las elecciones del próximo domingo 31 de mayo

Con las constantes noticias falsas en las plataformas digitales, la entidad informó esto.

Registraduría Nacional del Estado Civil
FOTO: Registraduría

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
06:36 p. m.
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Ante la proximidad de las jornadas de votación en el país, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una estricta advertencia a toda la ciudadanía: abstenerse de replicar cadenas de origen dudoso y acudir exclusivamente a las plataformas y canales oficiales de la entidad para consultar todo lo relacionado con el proceso electoral.

La alerta surge tras detectarse intentos de suplantación digital mediante páginas web fraudulentas y la circulación de información falsa en redes sociales enfocada en desorientar a los electores sobre la ubicación de sus puestos de votación y la designación de jurados.

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El Registrador Nacional enfatizó que la proliferación de contenidos engañosos (conocidos popularmente como fake news) no solo atenta contra el derecho al voto informado, sino que pone en riesgo la seguridad informática de los ciudadanos que, por error, ingresan sus datos personales en portales no autorizados.

Estos son los canales digitales para evitar desinformación

En una estrategia sin precedentes para captar la atención de las audiencias más jóvenes y usuarias habituales de internet, la Registraduría anunció la presentación de guías y contenidos especiales en colaboración con grandes plataformas digitales, como TikTok. El objetivo es contrarrestar narrativas falsas mediante formatos didácticos que expliquen paso a paso cómo se blindan las elecciones, la implementación de la autenticación biométrica facial para evitar la suplantación de identidad y el orden del escrutinio en las mesas.

Las autoridades electorales insistieron en que los únicos medios verificados, seguros y gratuitos para llevar a cabo cualquier tipo de consulta o seguimiento en tiempo real son los siguientes:

  • Portal web institucional: La página oficial de la entidad (www.registraduria.gov.co), en la cual se encuentra habilitado el botón directo "Consulta tu lugar de votación" y el módulo para verificar el listado de jurados de votación.
  • Aplicación móvil: La aplicación móvil oficial 'aVotar', diseñada para teléfonos inteligentes, la cual permite seguir los consolidados y resultados preliminares.
  • Asistencia virtual: El chatbot institucional desarrollado por la Registraduría para resolver preguntas frecuentes de manera automatizada.
  • Redes sociales verificadas: Las cuentas oficiales de la entidad en las plataformas X, Facebook y YouTube, identificadas con la insignia de verificación correspondiente.
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