Registraduría hace llamado a ciudadanos previo a las elecciones del próximo domingo 31 de mayo

Ante la proximidad de las jornadas de votación en el país, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una estricta advertencia a toda la ciudadanía: abstenerse de replicar cadenas de origen dudoso y acudir exclusivamente a las plataformas y canales oficiales de la entidad para consultar todo lo relacionado con el proceso electoral.

La alerta surge tras detectarse intentos de suplantación digital mediante páginas web fraudulentas y la circulación de información falsa en redes sociales enfocada en desorientar a los electores sobre la ubicación de sus puestos de votación y la designación de jurados.

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El Registrador Nacional enfatizó que la proliferación de contenidos engañosos (conocidos popularmente como fake news) no solo atenta contra el derecho al voto informado, sino que pone en riesgo la seguridad informática de los ciudadanos que, por error, ingresan sus datos personales en portales no autorizados.

Estos son los canales digitales para evitar desinformación

En una estrategia sin precedentes para captar la atención de las audiencias más jóvenes y usuarias habituales de internet, la Registraduría anunció la presentación de guías y contenidos especiales en colaboración con grandes plataformas digitales, como TikTok. El objetivo es contrarrestar narrativas falsas mediante formatos didácticos que expliquen paso a paso cómo se blindan las elecciones, la implementación de la autenticación biométrica facial para evitar la suplantación de identidad y el orden del escrutinio en las mesas.

Las autoridades electorales insistieron en que los únicos medios verificados, seguros y gratuitos para llevar a cabo cualquier tipo de consulta o seguimiento en tiempo real son los siguientes: