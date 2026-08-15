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Licencia de conducción en Colombia exigirá requisito clave desde septiembre de 2026

Conozca el nuevo requisito que regirá en el país.

Nuevas pruebas para sacar la licencia de conducción en Colombia: así funcionarían en 2026
Foto: redes

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
05:35 p. m.
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El Ministerio de Transporte de Colombia definió la fecha oficial en la que comenzará a regir una de las modificaciones más importantes en el trámite para la obtención del pase de conducción en el país.

A través de la circular externa expedida por el Viceministerio de Transporte, el Gobierno nacional confirmó que a partir de septiembre (14) de 2026 será plenamente obligatorio presentar y aprobar un examen teórico de conducción para poder expedir el documento.

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La medida busca elevar los estándares de seguridad vial y garantizar que las personas que se incorporen al flujo vehicular del país cuenten con los conocimientos normativos y actitudinales adecuados antes de ponerse al volante.

Con este ajuste, los organismos de tránsito no podrán emitir la licencia si el aspirante no cuenta con el certificado de aprobación registrado y validado en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

¿A quiénes les aplica este nuevo requisito?

El documento oficial expedido por las autoridades de transporte aclara de manera detallada el alcance de esta nueva disposición:

  • Conductores por primera vez: Toda persona que vaya a tramitar su primera licencia de conducción (bien sea para motocicleta o vehículo particular) deberá aprobar la evaluación teórica.
  • Procesos de recategorización: Aquellos conductores que deseen subir de categoría —por ejemplo, pasar de manejar vehículo particular a servicio público, o de motocicleta a automóvil— deberán someterse obligatoriamente a este examen.

La norma especifica que los ciudadanos que únicamente requieran renovar su licencia de conducción ya vencida no tendrán que presentar la prueba teórica.

¿Cómo funcionará la evaluación y el trámite?

Históricamente, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) se encargaban de realizar la formación y la posterior validación interna de los conocimientos del estudiante. Con la nueva reglamentación, el proceso de evaluación se independiza para garantizar mayor objetividad e imparcialidad.

La prueba constará de un cuestionario de 40 preguntas de selección múltiple, de las cuales 12 estarán enfocadas en actitudes frente al tránsito y las 28 restantes evaluarán núcleos temáticos de normativa, señalización y seguridad vial. Para presentar el examen, los ciudadanos deberán acudir a los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), entidades autorizadas que estarán interconectadas digitalmente con el RUNT.

El cambio representa una transformación profunda en el camino que debe recorrer un colombiano para convertirse en conductor certificado, apuntando a reducir las cifras de siniestralidad en las vías del país mediante un control más riguroso en la entrega de licencias de conducción.

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