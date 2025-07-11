Francia y Colombia impulsan el liderazgo femenino en tecnología

El evento, que se llevará a cabo en el hotel Grand Hyatt de Bogotá, reunirá a ejecutivas, emprendedoras y representantes institucionales para analizar cómo la tecnología, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de innovación están transformando la toma de decisiones y el futuro empresarial. Una cita clave para conectar visiones, impulsar alianzas y reconocer el papel de las mujeres que están redefiniendo la industria.

La French Tech llega a Colombia para potenciar el liderazgo femenino

El movimiento global La French Tech, impulsado por el gobierno francés desde 2013, aterriza en Colombia con el objetivo de reforzar los lazos tecnológicos y de innovación entre ambos países. Su iniciativa Mujeres en la Tech, nacida en Francia hace más de una década, se ha consolidado como un formato internacional que celebra el liderazgo femenino y promueve la diversidad dentro de la industria digital. Ahora, Bogotá se suma a esta red global que conecta talento, emprendimiento y visión estratégica.

El primer encuentro en Colombia contará con la participación del embajador de Francia, Sylvain Itté; y la representante de La French Tech en el país, Ila Travecedo; y el director de la Cámara de Comercio e Industria France Colombia (CCI), Pedro Andrés Valero. La presencia institucional busca reforzar el compromiso binacional con la innovación y con el impulso de más mujeres en puestos de decisión.

Un espacio para discutir el futuro del liderazgo y la tecnología

Mujeres en la Tech Bogotá se propone abrir una conversación profunda sobre cómo la tecnología está redefiniendo las organizaciones y los roles de liderazgo. Durante el encuentro se abordarán temas clave como:

El papel de la tecnología en la creación de empresas más humanas.

La influencia de la inteligencia artificial en la toma de decisiones.

Nuevos modelos de liderazgo basados en la sostenibilidad, el propósito y la innovación.

Según Pedro Valero, el evento busca “conectar la energía transformadora del talento latinoamericano con la visión global de La French Tech”, fomentando colaboraciones que impulsen proyectos entre Colombia y Francia en áreas como inteligencia artificial, innovación sostenible y transformación digital.

Presencia femenina en tecnología: avances y retos en Francia y Colombia

Aunque la participación de mujeres en tecnología avanza, los desafíos siguen siendo significativos. En Francia, solo el 30% de la fuerza laboral del sector es femenina y apenas el 16% ocupa cargos directivos. En Colombia, los retos son aún mayores: apenas una de cada cuatro profesionales en tecnología es mujer, según el Observatorio de Talento Digital 2024.

Aun así, ambos países muestran señales positivas. Más mujeres están liderando startups, fondos de inversión y áreas de innovación, transformando la industria con modelos más colaborativos, diversos y orientados al impacto.

Embajadoras que inspiran y abren nuevos caminos

Para su primera edición en Bogotá, Mujeres en la Tech contará con la participación de destacadas líderes del ecosistema que actuarán como “Embajadoras”, impulsando la conversación y promoviendo nuevas ideas. Entre ellas se encuentran:

Adriana Suárez (Matterscale Ventures)

Ángela Mendoza (Uber Colombia)

Camila Salamanca (Endeavor Colombia)

Karen Carvajalino (The Biz Nation)

Laura Forero (Colombia Tech Week)

Mónica García (BNP Paribas Colombia)

Natalia Arévalo (JC Decaux)

Ximena Duque (Fedesoft)

Este encuentro busca dejar huella: una mañana para inspirar, conectar y abrir camino a nuevas colaboraciones entre Francia y Colombia.

Destacó Ila Travecedo, representante de La French Tech en el país.