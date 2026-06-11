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El dólar tuvo nuevo repunte HOY 6 de noviembre de 2026: así abrió

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 6 de noviembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 06 de 2026
08:19 a. m.
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El precio del dólar, de acuerdo con el monitoreo que realizó el Banco de la República, abrió este 6 de noviembre de 2026 en 3.232,00 pesos.

En medio de esa realidad, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.228,26 pesos, subiendo 7.07 pesos respecto a la de la jornada anterior (5 de noviembre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 6 de noviembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en un balance con la del viernes de la semana anterior (30 de octubre de 2026), tuvo un aumento de 61.35 pesos y el 1.94 %.

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En el comparativo con la TRM de hace un mes (6 de octubre de 2026), se identificó un incremento de 18.48 pesos y el 0.58 %.

Evaluando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (6 de noviembre de 2026), hubo un decrecimiento de 611.21 pesos, que representan el 15.92 %.

Y, respecto a la primera TRM reportada en el 2026, el descenso fue de 528.82 pesos, que equivalen al 14.08 %.

¿Qué han planteado los expertos después de los últimos cambios en el precio del dólar?

"En cualquier escenario, la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en los 'commodities energéticos' podría exacerbar o amortiguar los movimientos generados por los datos económicos", manifestó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"Una nueva escalada que empuje al petróleo al alza reforzaría el sesgo hawkish de la Fed, mientras que avances diplomáticos que moderen el precio del crudo podrían actuar como contrapeso", dijo también.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 6 de noviembre de 2026?

En promedio, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio en la mañana de este viernes:

Nuevo cambio IMPORTANTE en el precio del dólar: así abrió hoy 5 de noviembre de 2026
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  • Bogotá: 3.170 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cali: 3.100 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Medellín: 3.080 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
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