Ministro de Trabajo explicó al detalle cómo será la reducción de jornada laboral: tome nota

Desde este miércoles 15 de julio de 2026, comenzó a regir la reducción de la jornada laboral, la cual será de 42 horas semanales. Además, los recargos dominicales y festivos llegan al 90 % del aumento.

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La reducción está dispuesta en la Ley 2101 de 2021. En lo corrido de este 2026, la jornada era de máximo 44 horas semanales, pero a partir de este 15 de julio, queda en 42.

Desde el 15 de julio comienza la reducción

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, estuvo en La FM explicando al detalle cómo será la reducción progresiva.

En primer lugar, sostuvo que las empresas deben reformar sus reglamentos internos de trabajo (radicado ante el ministerio) y acordar con los empleados cómo distribuir la jornada. Aunque puede ser por decisión unilateral de la empresa, se recomienda llegar a acuerdos.

Sanguino recordó que la jornada nocturna comienza a las 7:00 p.m. y el recargo nocturno es del 35 % de la hora trabajada. Cuando esa hora es extra, el recargo es del 75 %.

Todas las dudas respondidas por el ministro

Las 42 horas se distribuyen en la jornada ordinaria (lunes a sábado). Es decir, el sábado no es objeto de recargo, diferente a los dominicales y festivos. Aunque en algunas empresas el domingo es ordinario, siempre y cuando esté concertado, junto con otro día de descanso.

El jefe de cartera también indicó que hasta 12 horas semanales puede un trabajador laborar en horas extra. Entonces, una jornada semanal es de máximo 54 horas con las extras (42 ordinarias y las 12 extras).

Si una empresa no cumple con la reducción, el ministerio puede imponer multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad. Aunque también puede haber decisiones de autoridades judiciales por disminuciones unilaterales de salario u otras condiciones complejas.

Por otro lado, Sanguino señaló que, con respecto a la base de liquidación de las horas extra, la hora extra vale más: “En términos reales, la hora laboral ordinaria, al disminuir la jornada, se liquida con el incremento y ajuste que se deriva de la reducción. La hora extra auténticamente recibe este ajuste”.

El jefe de cartera detalló que la reducción es para el mundo del sector laboral privado, diferente al público, que tiene otros procedimientos.