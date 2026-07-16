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Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 16 de julio de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 16 de julio de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 16 de julio de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
09:41 p. m.
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La suerte volvió a rodar este jueves 16 de julio de 2026 con una nueva edición de las loterías de Bogotá y Quindío, dos de los sorteos tradicionales que cada semana entregan millonarios premios a miles de apostadores en Colombia.

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Recuerde verificar tanto el número como la serie de su billete y confirmar los resultados a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 16 de julio de 2026

Estos fueron los resultados del sorteo de la Lotería de Bogotá correspondiente a este jueves 16 de julio de 2026:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX.
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La Lotería de Bogotá continúa siendo una de las más importantes del país y entrega un millonario premio mayor, además de varios premios secos y aproximaciones para sus apostadores.

Resultado de la Lotería del Quindío del 16 de julio

Estos son los resultados del sorteo de la Lotería del Quindío:

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Si alguno de los números coincide con su billete, consérvelo en buen estado y siga el procedimiento establecido por la entidad organizadora para reclamar el premio.

Revise bien su billete antes de desecharlo
Además del premio mayor, ambas loterías cuentan con diferentes categorías de premios, por lo que es importante revisar cuidadosamente el número y la serie antes de pensar que no resultó ganador.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.*

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