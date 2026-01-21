Así puede postularse a los programas tecnólogos del SENA en 2026

El inicio de 2026 trae nuevas oportunidades de formación para miles de colombianos que buscan capacitarse y mejorar su perfil profesional. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) habilitó su primera convocatoria del año para programas tecnólogos, una de las opciones educativas más demandadas por su enfoque práctico y su alta conexión con el mercado laboral.

Esta oferta está dirigida especialmente a bachilleres y personas que desean adquirir competencias técnicas avanzadas sin asumir costos de matrícula. La convocatoria incluye programas en sectores estratégicos como tecnología, industria, agro, servicios y administración, áreas que continúan registrando una alta demanda de talento calificado en el país.

Oferta académica del SENA para 2026: programas y áreas disponibles

Para esta primera etapa de 2026, el SENA puso a disposición más de 20 programas tecnólogos distribuidos en distintas áreas productivas.

Entre ellos se encuentran carreras relacionadas con análisis y desarrollo de software, gestión empresarial, logística, hotelería, mercadeo, contabilidad, recursos naturales, producción agropecuaria, industria de la moda, mantenimiento mecánico e infraestructura vial, entre otras.

La duración de los programas varía según el plan de estudios. Algunos tecnólogos tienen una intensidad cercana a los seis meses, mientras que otros se extienden hasta los 24 meses, combinando formación teórica con prácticas que permiten a los aprendices adquirir experiencia real antes de ingresar al mundo laboral.

El SENA destaca que estos programas están diseñados bajo estándares de calidad y responden a las necesidades actuales de los sectores productivos, lo que incrementa las posibilidades de empleabilidad una vez finalizada la formación.

Paso a paso para inscribirse a un tecnólogo del SENA en 2026

El proceso de inscripción es completamente virtual y se realiza a través de la plataforma oficial del SENA.

Los interesados deben ingresar al portal educativo, buscar la opción correspondiente a programas tecnólogos y filtrar la oferta según el área de interés.

Una vez seleccionado el programa, es fundamental revisar con atención la información del curso, como requisitos, duración y modalidad.

Posteriormente, el aspirante deberá iniciar sesión con su usuario o registrarse en caso de no contar con una cuenta activa, y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la postulación.

El SENA recomienda realizar el proceso con anticipación, verificar que los datos personales estén correctos y estar atento a las fechas de cierre de la convocatoria. Esta es una oportunidad clave para quienes desean estudiar en 2026 y acceder a una formación gratuita con alto impacto en su futuro profesional.