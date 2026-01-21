CANAL RCN
Economía

Así puede postularse a los programas tecnólogos del SENA en 2026

Carreras tecnólogas del SENA para 2026: link para postularse y paso a paso.

aprendices del Sena
FOTO: SENA

Noticias RCN

enero 21 de 2026
05:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El inicio de 2026 trae nuevas oportunidades de formación para miles de colombianos que buscan capacitarse y mejorar su perfil profesional. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) habilitó su primera convocatoria del año para programas tecnólogos, una de las opciones educativas más demandadas por su enfoque práctico y su alta conexión con el mercado laboral.

Calendario educativo del Sena 2026: fechas de inscripción, programas y cronograma oficial
RELACIONADO

Calendario educativo del Sena 2026: fechas de inscripción, programas y cronograma oficial

Esta oferta está dirigida especialmente a bachilleres y personas que desean adquirir competencias técnicas avanzadas sin asumir costos de matrícula. La convocatoria incluye programas en sectores estratégicos como tecnología, industria, agro, servicios y administración, áreas que continúan registrando una alta demanda de talento calificado en el país.

Oferta académica del SENA para 2026: programas y áreas disponibles

Para esta primera etapa de 2026, el SENA puso a disposición más de 20 programas tecnólogos distribuidos en distintas áreas productivas.

Entre ellos se encuentran carreras relacionadas con análisis y desarrollo de software, gestión empresarial, logística, hotelería, mercadeo, contabilidad, recursos naturales, producción agropecuaria, industria de la moda, mantenimiento mecánico e infraestructura vial, entre otras.

Top 5 de carreras del Sena con mayor demanda y mejor pago para estudiar en 2026
RELACIONADO

Top 5 de carreras del Sena con mayor demanda y mejor pago para estudiar en 2026

La duración de los programas varía según el plan de estudios. Algunos tecnólogos tienen una intensidad cercana a los seis meses, mientras que otros se extienden hasta los 24 meses, combinando formación teórica con prácticas que permiten a los aprendices adquirir experiencia real antes de ingresar al mundo laboral.

El SENA destaca que estos programas están diseñados bajo estándares de calidad y responden a las necesidades actuales de los sectores productivos, lo que incrementa las posibilidades de empleabilidad una vez finalizada la formación.

Paso a paso para inscribirse a un tecnólogo del SENA en 2026

El proceso de inscripción es completamente virtual y se realiza a través de la plataforma oficial del SENA.

Los interesados deben ingresar al portal educativo, buscar la opción correspondiente a programas tecnólogos y filtrar la oferta según el área de interés.

Una vez seleccionado el programa, es fundamental revisar con atención la información del curso, como requisitos, duración y modalidad.

Posteriormente, el aspirante deberá iniciar sesión con su usuario o registrarse en caso de no contar con una cuenta activa, y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la postulación.

518 vacantes en Bogotá y 161 no requieren experiencia: fechas y puestos de trabajo
RELACIONADO

518 vacantes en Bogotá y 161 no requieren experiencia: fechas y puestos de trabajo

El SENA recomienda realizar el proceso con anticipación, verificar que los datos personales estén correctos y estar atento a las fechas de cierre de la convocatoria. Esta es una oportunidad clave para quienes desean estudiar en 2026 y acceder a una formación gratuita con alto impacto en su futuro profesional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar volvió tener descenso en su precio en Colombia: así cerró su valor este miércoles 21 de enero

Ecuador

Estos productos se verán afectados en Colombia tras la imposición de arancel por parte de Ecuador

Loterías

Cayó MiLoto por primera vez en este 2026 en Colombia: ganador se llevó 1.000 millones de pesos

Otras Noticias

Donald Trump

Trump se echa para atrás con la imposición de aranceles a Europa tras lograr el “marco para un acuerdo” por Groenlandia

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos descartó utilizar la fuerza para obtener el control de Groenlandia.

Bogotá

Aprehenden por segunda vez a joven implicada en el asesinato de David Nocua en Bogotá

La joven fue cómplice en el crimen contra el adolescente de 14 años. Debía estar cumpliendo una medida de internamiento preventivo.

PSG

La dura sanción que podría enfrentar estrella del PSG que fue denunciado por familia colombiana

Yeison Jiménez

Grupo de rap hizo canción sobre el accidente de Yeison Jiménez: los vio en 'Hip Hop al Parque'

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave vulneración del derecho a la salud en Colombia