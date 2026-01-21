Calendario educativo del Sena 2026: fechas de inscripción, programas y cronograma oficial

El calendario educativo del Sena 2026 ya está definido y trae fechas clave para quienes buscan formación gratuita en Colombia.

Con el nuevo año, el Servicio Nacional de Aprendizaje mantiene su apuesta por ampliar el acceso a la educación mediante programas presenciales, a distancia y virtuales, con varias convocatorias a lo largo del año.

Según la Resolución 1-03865 de 2025, la entidad dejó listo el marco legal y administrativo de la primera convocatoria de formación presencial y a distancia para 2026, con plazos claros para consultar la oferta y postularse.

Fechas de inscripción y oferta educativa del Sena en 2026

De acuerdo con el calendario oficial, los centros de formación adelantarán la planeación, aprobación y publicación de la primera oferta educativa entre el pasado 15 y el 25 de enero de 2026. En ese periodo se definen programas y cupos disponibles para la primera convocatoria del año.

Las inscripciones presenciales se abrirán del 29 de enero al 5 de febrero de 2026. Es importante tener en cuenta que solo se puede aplicar dentro de este plazo y exclusivamente por los canales oficiales del Sena, para evitar estafas.

Para 2026, la institución tiene previsto al menos cuatro convocatorias presenciales y a distancia, así como cuatro virtuales, que se habilitarán progresivamente durante la vigencia.

El inicio de estudios del primer ciclo está previsto del 29 de enero al 14 de abril de 2026, aunque las fechas pueden variar según el programa y la disponibilidad de cupos.

Trimestres de formación y alistamiento en 2026

El ciclo de formación titulada se organizará en cuatro trimestres, cada uno con jornadas previas de alistamiento:

Primer trimestre: del 29 de enero al 14 de abril.

Alistamiento: 26 al 28 de enero.

Alistamiento: 26 al 28 de enero. Segundo trimestre: del 20 de abril al 6 de julio

Alistamiento: 15 al 17 de abril.

Alistamiento: 15 al 17 de abril. Tercer trimestre: del 10 de julio al 23 de septiembre.

Alistamiento: 7 al 9 de julio.

Alistamiento: 7 al 9 de julio. Cuarto trimestre: del 29 de septiembre al 12 de diciembre.

Alistamiento: 24 al 28 de septiembre.

¿Cómo inscribirse en el Sena en 2026?

La inscripción se realiza en línea a través de las plataformas oficiales (como Betowa/SOFIAPLUS), donde puede consultar la oferta, registrarse y postularse. Revise requisitos, modalidad, horarios y sedes, y consulte periódicamente el sitio oficial para actualizaciones del cronograma.