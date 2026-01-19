518 vacantes en Bogotá y 161 no requieren experiencia: fechas y puestos de trabajo

Bogotá comenzó el 2026 con un impulso significativo al empleo formal. En los primeros días del año, el Distrito anunció una amplia convocatoria laboral que pone a disposición de la ciudadanía más de 518 vacantes, una cifra que cobra especial relevancia en un contexto donde cientos de personas buscan oportunidades para iniciar o retomar su vida laboral.

Un dato clave de esta oferta es que 161 cargos no exigen experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes, recién graduados y personas que aspiran a su primer empleo.

Vacantes en Bogotá en el inicio de 2026

La convocatoria incluye opciones para perfiles operativos, técnicos y profesionales, con rangos salariales que varían entre uno y cuatro salarios mínimos, de acuerdo con el cargo y la formación requerida.

La oferta laboral abarca áreas como servicios, comercio, industria, transporte y construcción. Entre los cargos disponibles se encuentran auxiliares de bodega, operarios de producción, asesores comerciales, mercaderistas, conductores, técnicos especializados, auxiliares administrativos y contables, así como agentes de call center, oficiales y ayudantes de obra.

También se destacan vacantes para perfiles más especializados, como ingenieros de ventas, coordinadores financieros senior, ejecutivos de operaciones y coordinadores de importaciones. Esta diversidad permite que personas con distintos niveles de formación encuentren opciones acordes a su experiencia y expectativas laborales.

Desde el Distrito resaltan que uno de los objetivos principales es reducir las barreras de acceso al empleo, especialmente para quienes no cuentan con experiencia previa, pero tienen la disposición de formarse y vincularse al mercado laboral formal.

Fechas, puntos de atención y cómo postularse a las vacantes en Bogotá

Además de la publicación de las vacantes en línea, la estrategia de empleabilidad llegará directamente a las localidades. Entre el 19 y el 24 de enero de 2026, la Unidad Móvil de Empleo estará ubicada en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, donde los ciudadanos podrán recibir atención gratuita en horarios extendidos durante la semana y el sábado.

En este espacio se ofrecerá acompañamiento para el registro y actualización de la hoja de vida, orientación ocupacional, conexión directa con las vacantes disponibles y acceso a programas de formación.

Los interesados también pueden postularse a través del portal del Servicio Público de Empleo, donde se centraliza la información oficial de la convocatoria.

Adicionalmente, el Distrito habilitó el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, una herramienta pensada para mantener informada a la ciudadanía sobre nuevas oportunidades laborales. Con esta iniciativa, Bogotá busca arrancar el año fortaleciendo el empleo y ampliando las posibilidades de acceso al trabajo formal para cientos de personas.