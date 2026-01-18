Top 5 de carreras del Sena con mayor demanda y mejor pago para estudiar en 2026

Elegir qué estudiar en 2026 es una decisión clave para miles de colombianos, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se consolida como una de las principales alternativas de formación gratuita en el país. Su reconocimiento se sustenta en la conexión directa entre sus programas educativos y las necesidades reales del sector productivo, lo que facilita la inserción laboral de sus aprendices.

Según el Sena, 542.400 aprendices se matricularon en programas de nivel tecnológico, superando ampliamente las proyecciones previstas. Este crecimiento refleja el interés por carreras técnicas y tecnológicas con alta demanda laboral y mejores condiciones salariales.

Carreras del Senacon mayor demanda y buen pago en 2026

El Sena identificó cinco programas tecnológicos que concentraron el mayor número de cupos debido a su alta demanda en el sector productivo. El primero es Análisis y Desarrollo de Software, orientado a la formulación, diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas en distintos entornos, combinando teoría y práctica en programación y análisis de sistemas.

Otro de los programas destacados es Coordinación de Procesos Logísticos, enfocado en la gestión integral de la cadena logística, desde inventarios y almacenamiento hasta transporte y distribución. A este se suma Gestión Contable e Información Financiera, carrera diseñada para formar talento capaz de registrar, procesar y analizar información financiera bajo normas contables, apoyando la toma de decisiones en organizaciones públicas y privadas.

Completan el listado Desarrollo Publicitario, orientado al diseño y ejecución de campañas de comunicación visual en medios impresos y digitales, y Gestión Agroempresarial, un programa que combina conocimientos técnicos y administrativos para la gestión de negocios del sector agropecuario y agroindustrial, con enfoque en sostenibilidad y comercialización.

Oferta educativa del Sena: fechas y modalidades para 2026

Según el cronograma institucional, la oferta educativa para el primer trimestre de 2026 será publicada entre el 15 y el 25 de enero. Las inscripciones para la modalidad presencial estarán habilitadas del 29 de enero al 5 de febrero.

El Sena estructura su oferta en tres modalidades principales. La Formación Titulada presencial y a distancia está orientada a programas técnicos y tecnológicos que requieren talleres y laboratorios físicos.

La Modalidad Virtual permite estudiar desde cualquier lugar, con programas como Análisis y Desarrollo de Software y Gestión Administrativa, gestionados a través de la plataforma Betowa.

Finalmente, los Cursos Cortos y Bilingüismo ofrecen certificaciones de corta duración en áreas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Marketing Digital e inglés.