El Ministerio del Trabajo relanzó su Calculadora Laboral gratuita, una herramienta digital diseñada para que tanto trabajadores como empleadores en Colombia puedan verificar con mayor precisión la liquidación de salarios, horas extra, recargos, aportes y prestaciones sociales.

La actualización entra en operación en un momento clave de cierre de año, cuando millones de empleados se preparan para recibir la prima de servicios de diciembre y revisar sus cuentas laborales.

De acuerdo con la cartera laboral, encabezada por la ministra Natalia López Fuentes, el rediseño busca acercar la información normativa a los ciudadanos y prevenir errores frecuentes en el cálculo de la nómina.

"Estamos poniendo la tecnología al servicio de los colombianos para que cada persona conozca sus derechos y cada empleador tenga herramientas que le faciliten cumplir con la ley", señalaron desde la cartera.

Cambios con la reforma laboral: así puede calcular

Uno de los principales aportes de esta versión es que incorpora los ajustes recientes de la legislación laboral colombiana, los cuales modificaron directamente la fórmula con la que se determina el valor de cada hora trabajada:

Jornada máxima de 42 horas semanales: Al aplicarse la reducción completa de la jornada laboral (210 horas mensuales como divisor de referencia), el valor de la hora ordinaria aumentó frente a periodos anteriores.

Recargo dominical y festivo del 90 %: La plataforma ya contempla el incremento escalonado del recargo por trabajo en domingos y festivos vigente desde julio de 2026.

Jornada nocturna desde las 7:00 p. m.: El sistema liquida el recargo nocturno del 35 % a partir de las 7:00 p. m. y hasta las 6:00 a. m., reflejando el cambio horario establecido por la normativa vigente.

Qué se puede calcular y fechas clave de fin de año

Además de revisar si las horas suplementarias (diurnas, nocturnas, dominicales o festivas) están siendo remuneradas correctamente, la calculadora permite proyectar obligaciones próximas en el calendario laboral: