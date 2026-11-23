Colombia se prepara para un 2027 con 19 días festivos, lo que equivale, en promedio, a uno cada 19 días. Con esta cifra, el país ocupará el primer lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más celebraciones de este tipo.

El calendario del próximo año estará marcado por varios puentes festivos y tres meses que concentrarán buena parte de los días de descanso: marzo, mayo y julio.

De esta manera, Colombia superará a Lituania, que tendrá 17 festivos; Japón, con 16; Corea del Sur, con 15; y Eslovaquia, con 14.

El país alcanzó los 19 festivos tras la incorporación de una nueva fecha en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, establecida mediante el Decreto 2578 de 2026, según la información publicada.

¿Cuáles serán los meses con más festivos en Colombia en 2027?

Marzo, mayo y julio serán los meses con mayor cantidad de festivos, con tres cada uno.

En marzo, los colombianos tendrán el lunes 22, por el Día de San José, y el jueves 25 y viernes 26, correspondientes a la Semana Santa.

En mayo, las fechas serán el sábado 1, por el Día del Trabajo; el lunes 10, por la Ascensión del Señor; y el lunes 31, por Corpus Christi.

Julio también tendrá tres celebraciones: el lunes 5, por San Pedro y San Pablo; el lunes 12, por Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá; y el martes 20, por el Día de la Independencia.

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Estas fechas serán importantes para quienes buscan organizar viajes, vacaciones o escapadas aprovechando los fines de semana largos.

¿Qué países tendrán más días festivos en 2027?

Colombia encabezará la clasificación de festivos de la OCDE, aunque el panorama cambia cuando se suman las vacaciones anuales establecidas por ley.

Francia liderará la clasificación de días libres, con 41 entre festivos y vacaciones. Le seguirán Luxemburgo, con 40; Finlandia e Italia, con 38 cada uno; y Lituania, con 37.

Colombia, por su parte, sumará 34 días entre sus 19 festivos y los 15 días hábiles de vacaciones legales, ubicándose en el noveno lugar de esta comparación.

¿Los festivos impactan en la economía colombiana?

Aunque Colombia tendrá el mayor número de festivos del bloque, esto no significa necesariamente una menor productividad.

Jhon Torres, jefe de investigaciones económicas de Native Capital Management, explicó a La República que el país figura entre los miembros de la OCDE donde más horas se trabaja, pero también entre aquellos con menor producción por hora.

El experto señaló que los festivos pueden afectar actividades como la industria, la manufactura y el comercio exterior. En contraste, sectores como el turismo, la hotelería, los restaurantes y el transporte suelen beneficiarse del movimiento de viajeros.

Así, el calendario de 2027 no solo traerá nuevas oportunidades de descanso para los colombianos, sino también un escenario de mayor actividad para los destinos turísticos y las economías locales.