Listo el decreto: estos son los vehículos para los que subirá el precio del ACPM en Colombia

El Decreto 1428 de 2025 corrige distorsiones del subsidio al ACPM y excluye al transporte público de cualquier aumento.

Estación de servicio vehículos en Bogotá
FOTO: AFP | Freepik

Noticias RCN

enero 07 de 2026
01:04 p. m.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, mediante el cual establece un mecanismo diferencial en el precio del diésel (ACPM) para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.

De acuerdo a lo expresado en el comunicado del Ministerio de Minas y Energía, "la medida busca corregir un subsidio que, durante años, benefició a vehículos que no cumplen una función social esencial, generando un alto costo fiscal para el Estado".

La decisión se fundamenta en un diagnóstico del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos no destinados al transporte público de carga o pasajeros.

¿Qué cambia con el nuevo subsidio al diésel según el Decreto 1428 de 2025?

Con la expedición del decreto, el precio del diésel para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales se acerca a su valor real, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida. De acuerdo con el Gobierno, esta exclusión "evita impactos en el costo de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares colombianos".

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la medida responde a criterios de equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Según señaló, “el subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social”, enfatizando que proteger al transporte público implica proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias.

En su momento, Palma cuestionó el foco del subsidio. "No tiene ningún sentido que el presupuesto de la nación, que es el dinero del pueblo, se utilice para subsidiar camionetas de cuatro puertas y vehículos lujosos".

Se habla de aproximadamente 360.000 camionetas de lujo que utilizan este combustible. Esto quiere decir que el valor del galón se alinearía con el precio de paridad internacional.

Implementación gradual y seguimiento en las principales ciudades

La implementación del mecanismo diferencial será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país. Este enfoque permitirá un control más preciso y un seguimiento del impacto de la medida antes de considerar su ampliación a otros municipios.

Finalmente, el Gobierno reiteró que esta decisión no constituye un aumento generalizado del combustible. Además, el ministro Palma aclaró que no se modifica el diésel utilizado por el transporte público y que "la medida se limita a corregir un subsidio que no era justo ni sostenible, con el objetivo de cuidar los recursos del Estado y destinarlos a donde más se necesitan".

