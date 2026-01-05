CANAL RCN
Economía

Dan a conocer cuáles son las motos que pagarán menos de $150.000 por el SOAT 2026 en Colombia

El SOAT 2026 ya tiene tarifas oficiales en Colombia y solo una categoría de motos pagará menos de $150.000. Conozca cuáles aplican y los valores confirmados.

Soat para motos
Foto: redes sociales

Noticias RCN

enero 05 de 2026
04:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El SOAT 2026 ya tiene tarifas oficiales y trae una noticia que interesa a miles de conductores en Colombia, pues solo un tipo de vehículo de dos ruedas pagará menos de $150.000 por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

Venta de motocicletas aumentó casi en un 35% en el país durante 2025
RELACIONADO

Venta de motocicletas aumentó casi en un 35% en el país durante 2025

La definición fue confirmada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que publicó los valores que rigen desde el pasado 1 de enero de 2026, ajustados a la siniestralidad vial del país.

Aunque muchos motociclistas esperaban reducciones más amplias, el listado oficial deja claro que la mayoría de motos deberá asumir incrementos leves frente a años anteriores.

Estas son las motos que pagarán menos de $150.000 en el SOAT 2026

Según las tarifas oficiales, la única categoría que se mantiene por debajo del umbral de $150.000 es la de los ciclomotores.

Motociclista perdió el control y protagonizó fuerte accidente en túnel de la vía Bogotá – Villavicencio
RELACIONADO

Motociclista perdió el control y protagonizó fuerte accidente en túnel de la vía Bogotá – Villavicencio

Para 2026, el valor máximo del SOAT para estos vehículos quedó en $124.100, cifra que incluye tanto la prima del seguro como el aporte obligatorio al sistema de salud, administrado por la ADRES.

La Superintendencia Financiera aclaró que un ciclomotor no es una motocicleta convencional. Se trata de vehículos de muy baja cilindrada, generalmente hasta 50 centímetros cúbicos, con menor potencia y velocidad, lo que explica su tarifa reducida frente al resto del parque automotor.

Tarifas oficiales del SOAT para motos en 2026

Así las cosas, la mayoría de motocicletas que circulan en Colombia deberá pagar valores muy superiores a los $150.000.

Suben las tarifas del SOAT en 2026: así quedan los precios para carros, motos y más vehículos
RELACIONADO

Suben las tarifas del SOAT en 2026: así quedan los precios para carros, motos y más vehículos

El cuadro oficial para 2026 quedó así:

  • Motos de menos de 100 cc: $256.200
  • Motos entre 100 y 200 cc: $343.300
  • Motos de más de 200 cc: $761.400
  • Motocarros, tricimotos y cuadriciclos: $386.900

De hecho, la Superintendencia explicó que los propietarios de motos de más de 100 cc enfrentarán tarifas que oscilan entre $343.400 y $761.400, dependiendo del cilindraje.

Un punto clave es no confundir ciclomotores con bicicletas eléctricas, un error frecuente en el país. Las bicicletas eléctricas no pagan SOAT, mientras que los ciclomotores sí están obligados a adquirirlo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Subsidios en Colombia

Los subsidios de vivienda que siguen vigentes en 2026: lo que debe saber si va a comprar casa

Dólar

Así cerró el dólar en Colombia hoy, 5 de enero de 2026, en medio de tensiones con EE. UU.

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pone la lupa al decreto que cambiaría las inversiones de los fondos de pensiones

Otras Noticias

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo pide unidad y convoca a los expresidentes ante la tensión internacional

El exgobernador solicitó al presidente Petro activar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para enfrentar de forma conjunta los desafíos de soberanía y política exterior.

Nicolás Maduro

Vidente hizo impactante predicción sobre el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: esto dijo

Nicolás Maduro ya compareció por primera vez ante un tribunal de Estados Unidos. ¿Qué pasaría con la presidencia?

Venezuela

Jorge Rodríguez reelegido como presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, tras captura de Maduro

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez habló por primera vez de su continuidad en el Junior, luego del título

Alimentos

Bebidas energéticas: expertos señalan algunos de sus principales riesgos