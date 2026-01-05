Dan a conocer cuáles son las motos que pagarán menos de $150.000 por el SOAT 2026 en Colombia

El SOAT 2026 ya tiene tarifas oficiales y trae una noticia que interesa a miles de conductores en Colombia, pues solo un tipo de vehículo de dos ruedas pagará menos de $150.000 por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

La definición fue confirmada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que publicó los valores que rigen desde el pasado 1 de enero de 2026, ajustados a la siniestralidad vial del país.

Aunque muchos motociclistas esperaban reducciones más amplias, el listado oficial deja claro que la mayoría de motos deberá asumir incrementos leves frente a años anteriores.

Estas son las motos que pagarán menos de $150.000 en el SOAT 2026

Según las tarifas oficiales, la única categoría que se mantiene por debajo del umbral de $150.000 es la de los ciclomotores.

Para 2026, el valor máximo del SOAT para estos vehículos quedó en $124.100, cifra que incluye tanto la prima del seguro como el aporte obligatorio al sistema de salud, administrado por la ADRES.

La Superintendencia Financiera aclaró que un ciclomotor no es una motocicleta convencional. Se trata de vehículos de muy baja cilindrada, generalmente hasta 50 centímetros cúbicos, con menor potencia y velocidad, lo que explica su tarifa reducida frente al resto del parque automotor.

Tarifas oficiales del SOAT para motos en 2026

Así las cosas, la mayoría de motocicletas que circulan en Colombia deberá pagar valores muy superiores a los $150.000.

El cuadro oficial para 2026 quedó así:

Motos de menos de 100 cc: $256.200

Motos entre 100 y 200 cc: $343.300

Motos de más de 200 cc: $761.400

Motocarros, tricimotos y cuadriciclos: $386.900

De hecho, la Superintendencia explicó que los propietarios de motos de más de 100 cc enfrentarán tarifas que oscilan entre $343.400 y $761.400, dependiendo del cilindraje.

Un punto clave es no confundir ciclomotores con bicicletas eléctricas, un error frecuente en el país. Las bicicletas eléctricas no pagan SOAT, mientras que los ciclomotores sí están obligados a adquirirlo.