CANAL RCN
Economía

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026

Subieron los precios de las licencias de conducción para motos y carros en 2026 en Bogotá. Conozca las nuevas tarifas, matrículas y otros trámites de tránsito.

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026
Foto: Ministerio de Transporte y Freepik

Noticias RCN

enero 06 de 2026
04:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El inicio de 2026 llegó con ajustes que ya se sienten en el bolsillo de conductores y motociclistas tras el aumento del 23 % en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

Sube el precio del pasaporte en Colombia por el impuesto de timbre: así quedó para 2026
RELACIONADO

Sube el precio del pasaporte en Colombia por el impuesto de timbre: así quedó para 2026

Ante esto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá actualizó las tarifas de los principales trámites de tránsito, entre ellos la expedición y renovación de licencias de conducción, así como la matrícula de vehículos y otros servicios asociados.

Las nuevas tarifas comenzaron a regir desde el 1 de enero y aplican únicamente para Bogotá, aunque sirven como referencia para otros municipios del país.

Nuevos precios de la licencia de conducción en 2026

Según lo informado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el costo de la expedición de la licencia de conducción quedó en $329.800 para automóviles y $272.700 para motocicletas.

Asocapitales dice que aumento del 23% en salario mínimo impacta transporte público, PAE y vivienda de interés social
RELACIONADO

Asocapitales dice que aumento del 23% en salario mínimo impacta transporte público, PAE y vivienda de interés social

En el caso de la renovación, las tarifas establecidas son de $151.500 para carros y $266.400 para motos.

Estos valores corresponden al precio final del trámite, ya que incluyen la tarifa distrital, los aportes al Ministerio de Transporte y la sobretasa del RUNT.

Además, los ciudadanos deben cumplir con requisitos obligatorios como exámenes médicos vigentes y estar al día con multas o comparendos.

Matrícula, cambio de placas y otros trámites que subieron

El Distrito también actualizó los costos de otros procedimientos clave. La matrícula de vehículos, un trámite que ha cobrado mayor relevancia tras los lineamientos del alcalde Carlos Fernando Galán, quedó en $708.200 para carros y $420.700 para motocicletas.

Ojo: este es el incremento en las multas más comunes con el nuevo salario mínimo
RELACIONADO

Ojo: este es el incremento en las multas más comunes con el nuevo salario mínimo

Para quienes necesiten cambio de placas durante 2026, el valor será de $407.400 en automóviles y $292.500 en motos.

A esto se suman los costos por servicio de patios, que varían según el tipo de vehículo: $465.200 por día para vehículos pesados, $167.600 para carros, $54.300 para motos y $8.800 para bicicletas.

Desde la Secretaría de Movilidad recordaron que estos valores ya están vigentes y que es clave verificarlos antes de iniciar cualquier trámite, para evitar contratiempos y sobrecostos inesperados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Así cerró el precio del dólar hoy martes 6 de enero de 2026 en Colombia

Dólar

Nuevo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy: vea los movimientos de este martes 6 de enero

Comercio

Comprar en Temu y Shein ya no será tan barato: el nuevo impuesto que golpea al consumidor

Otras Noticias

Atlético Nacional

¡No se guardó nada! Marino Hinestroza rompió el silencio tras sus ausencias en los entrenamientos de Atlético Nacional

El extremo les respondió a las personas que han catalogado su actuar como indisciplina. ¿Qué dijo?

Londres

Fiscalía confirmó la caída de Zulma Guzmán Castro tras activarse circular roja de Interpol

Interpol activó su captura internacional y Colombia ya inició el trámite de extradición.

Nicolás Maduro

Maduro pretende sumar un nuevo abogado a su defensa ¿De quién se trata?

Artistas

Reconocida actriz habló de su diagnóstico de cáncer y rompió en llanto: esto dijo

Salud mental

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental