Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026

El inicio de 2026 llegó con ajustes que ya se sienten en el bolsillo de conductores y motociclistas tras el aumento del 23 % en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

Ante esto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá actualizó las tarifas de los principales trámites de tránsito, entre ellos la expedición y renovación de licencias de conducción, así como la matrícula de vehículos y otros servicios asociados.

Las nuevas tarifas comenzaron a regir desde el 1 de enero y aplican únicamente para Bogotá, aunque sirven como referencia para otros municipios del país.

Nuevos precios de la licencia de conducción en 2026

Según lo informado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el costo de la expedición de la licencia de conducción quedó en $329.800 para automóviles y $272.700 para motocicletas.

En el caso de la renovación, las tarifas establecidas son de $151.500 para carros y $266.400 para motos.

Estos valores corresponden al precio final del trámite, ya que incluyen la tarifa distrital, los aportes al Ministerio de Transporte y la sobretasa del RUNT.

Además, los ciudadanos deben cumplir con requisitos obligatorios como exámenes médicos vigentes y estar al día con multas o comparendos.

Matrícula, cambio de placas y otros trámites que subieron

El Distrito también actualizó los costos de otros procedimientos clave. La matrícula de vehículos, un trámite que ha cobrado mayor relevancia tras los lineamientos del alcalde Carlos Fernando Galán, quedó en $708.200 para carros y $420.700 para motocicletas.

Para quienes necesiten cambio de placas durante 2026, el valor será de $407.400 en automóviles y $292.500 en motos.

A esto se suman los costos por servicio de patios, que varían según el tipo de vehículo: $465.200 por día para vehículos pesados, $167.600 para carros, $54.300 para motos y $8.800 para bicicletas.

Desde la Secretaría de Movilidad recordaron que estos valores ya están vigentes y que es clave verificarlos antes de iniciar cualquier trámite, para evitar contratiempos y sobrecostos inesperados.