Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC

El inicio de 2026 llega con un nuevo ajuste para millones de hogares que viven en arriendo en Colombia. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador clave para la actualización anual de los contratos de arrendamiento se ubicó en 5,1 %, según el Dane.

Aunque la cifra representa una leve reducción frente a 2025, su impacto se sentirá de manera directa en el bolsillo de cerca de 7,4 millones de hogares que destinan buena parte de sus ingresos al pago de vivienda, indicó un informe del portal inmobiliario Fincaraiz.

El IPC, que mide la variación promedio de los precios de bienes y servicios que consumen los hogares, es la base legal para el reajuste del canon de arrendamiento en Colombia.

Cada inicio de año se convierte en un momento clave tanto para arrendadores como para arrendatarios, quienes deben revisar contratos, hacer cuentas y, en muchos casos, ajustar su presupuesto mensual.

¿Cómo calcular el aumento del canon de arriendo?

La normativa establece que los contratos de vivienda urbana pueden ajustarse anualmente con base en la variación del IPC, lo que implica que el nuevo porcentaje se traslada casi de forma inmediata al canon mensual.

Para dimensionar de cuánto sería su aumento en el arriendo puede hacer este cálculo:

un hogar que pagaba 1.800.000 pesos mensuales verá un aumento cercano a los 91.800 pesos, lo que eleva el nuevo canon a 1.891.800 pesos.

Canon de arriendo antes del aumento: 1.800.000 pesos

Multiplicar ese valor x el 5,1% del IPC: 91.800 pesos

Sumar ese valor al canon de arriendo: 1.891.800 pesos

Para muchas familias representa un gasto adicional difícil de absorber en un contexto de ingresos ajustados y otros costos en alza.

Según datos oficiales, cerca del 40 % de los hogares en Colombia viven en arriendo, lo que equivale a más de 21 millones de personas. Esto convierte al mercado del alquiler en uno de los más sensibles a las variaciones económicas y a las decisiones de política monetaria.

El impacto del aumento de los arriendos en Colombia en 2026

Un análisis reciente de Fincaraiz revela que más del 70 % de la demanda habitacional en el país se concentra en vivienda usada y en arriendo. Dentro de este segmento, los inmuebles más buscados son los apartamentos de una o dos habitaciones, ubicados principalmente en estratos 3 y 4, que combinan precios relativamente accesibles con condiciones de habitabilidad adecuadas para familias pequeñas, parejas jóvenes y personas que viven solas.

Para Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz, indicó que “las personas están reevaluando dónde vivir, priorizando calidad de vida sin desligarse completamente de los centros económicos”.

El aumento del canon de arrendamiento se convierte en un factor decisivo a la hora de renovar contratos o buscar nuevas opciones. Especialistas recomiendan a los arrendatarios revisar cuidadosamente las cláusulas contractuales, verificar que el ajuste no supere el IPC y planificar con anticipación los gastos del año.