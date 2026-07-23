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Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 23 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

¡Se conoció la suerte de los apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 23 de julio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
09:05 p. m.
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Cada edición del Super Astro Luna deja un nuevo registro dentro del historial del juego. Una vez termina el sorteo, la combinación seleccionada pasa a convertirse en el dato oficial de la fecha y queda asociada exclusivamente a esa jornada, permitiendo identificar con precisión el resultado correspondiente a cada edición.

Este 23 de julio de 2026, el sorteo nocturno volvió a realizarse con normalidad y confirmó una nueva combinación integrada por cuatro cifras y un signo zodiacal. Ambos elementos conforman el resultado oficial publicado para esta fecha y representan el desenlace de la jornada.

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La modalidad del Super Astro Luna mantiene una dinámica sencilla, pero característica. Mientras las cuatro cifras corresponden a la parte numérica del resultado, el signo zodiacal complementa la combinación oficial, razón por la cual ambos componentes deben consultarse de manera conjunta.

Cada edición funciona de forma independiente. Esto significa que las cifras anunciadas hoy pertenecen únicamente al sorteo celebrado este 23 de julio de 2026 y no guardan relación con resultados anteriores ni con los que serán publicados en próximas jornadas.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el más reciente sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 23 de julio de 2026

Este 23 de julio de 2026, a las 10:50 de la noche, hubo nuevos ganadores en el Super Astro Luna.

La combinación que estuvo del lado del azar fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El resultado de hoy ya hace parte del historial del Super Astro Luna

Con la divulgación de esta combinación, la edición de este jueves queda oficialmente registrada dentro del historial del juego. A partir de este momento, las cifras y el signo zodiacal anunciados serán la referencia para quienes consulten el resultado correspondiente a esta fecha.

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En la siguiente edición, el proceso volverá a comenzar desde cero y una nueva combinación ocupará el lugar del resultado oficial. Entretanto, el desenlace del 23 de julio de 2026 permanecerá identificado como el registro correspondiente a esta jornada del Super Astro Luna

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