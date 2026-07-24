Ilustrador que dibuja a Maduro contó cómo lo vio tras más de seis meses preso

El caricaturista venezolano Jorge Torrealba, encargado de retratar a Nicolás Maduro durante las audiencias en Estados Unidos, habló sobre el aspecto y la actitud del ex líder del régimen tras más de seis meses en una prisión federal en EE.UU. Sus dibujos son el único registro visual permitido en el tribunal.

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La declaración del artista cobró relevancia luego de la tercera audiencia del proceso judicial contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la que quedó fijado el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027.

¿Qué dijo el caricaturista sobre el estado de Nicolás Maduro?

Sin cámaras ni equipos de grabación autorizados dentro de la corte, el trabajo del caricaturista venezolano Jorge Torrealba se ha convertido en la única forma de mostrar al público cómo luce Nicolás Maduro durante las audiencias en Nueva York.

En una entrevista con Univisión, el ilustrador aseguró que el cambio físico del exlíder del régimen venezolano ha sido evidente desde que comenzaron las diligencias judiciales.

Hoy, de verdad, me sorprendió muchísimo porque vi a otra persona; está mucho más flaco y Cilia Flores también, afirmó Torrealba al comparar la apariencia de ambos con la que tenían en las primeras sesiones del proceso.

El artista también señaló que el paso del tiempo en prisión ha dejado huellas visibles. Según explicó, Maduro ha perdido peso, tiene muchas más canas, incluso en el bigote, y ahora utiliza gafas. Sobre Flores hizo una descripción similar.

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Además del aspecto físico, Torrealba aseguró que ambos presentan una tez mucho más pálida, algo que atribuyó a la falta de exposición directa al sol durante su permanencia en el centro penitenciario.

Se ven totalmente grises, la verdad, son dos personas que están allí y no sé cómo será en unos meses cuando volvamos a verles la cara, pero siento que va en bajada totalmente, dijo.

¿Cómo describió el caricaturista el comportamiento de Maduro en la audiencia?

Más allá de los cambios físicos, el ilustrador dijo que lo que más le llamó la atención fue la actitud de Nicolás Maduro y Cilia Flores dentro de la sala.

Recordó que, durante la primera audiencia, el venezolano ingresó saludando con entusiasmo e incluso habló en inglés, en una actitud que, según él, parecía la de un acto político.

Sin embargo, aseguró que el ambiente fue completamente distinto en la diligencia más reciente.

Son unas personas que están literalmente siendo guiadas. Solo llegan, se sientan, no se miran, no emiten ningún tipo de palabra; solo conversan un poco con su abogado y permanecen con sus auriculares, relató Torrealba.

La audiencia tuvo una duración aproximada de 15 minutos, tiempo suficiente para que el caricaturista realizara los nuevos bocetos que hoy sirven como único testimonio gráfico del proceso, debido a la prohibición de cámaras en el tribunal.

Para el artista, su trabajo dejó de ser un ejercicio espontáneo y se convirtió en un compromiso con la memoria histórica de Venezuela. Según explicó, siente la responsabilidad de mostrar lo que ocurre dentro de la corte a quienes no tienen acceso a presenciar las audiencias.