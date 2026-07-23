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El dólar sigue bajando en Colombia y rompe un nuevo récord este 23 de julio

¿A cómo cerró el dólar este jueves 23 de julio? Alcanzó un mínimo que no se veía desde 2019.

Precio dólar hoy 23 de julio
Foto: diseñado por Gemini.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
02:54 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a caer este jueves 23 de julio y cerró con una TRM de $3.206,86. La divisa registró un descenso de 31,33 pesos frente a la jornada anterior y alcanzó su nivel más bajo desde julio de 2019.

¿Cómo abrió el dólar hoy en Colombia? Vea el precio de la divisa este 23 de julio de 2026
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La nueva cotización consolida una tendencia bajista que se ha mantenido durante las últimas semanas y refleja un fortalecimiento del peso colombiano frente a la moneda estadounidense.

¿A cómo cerró el dólar en Colombia este 23 de julio?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves quedó en $3.206,86 por dólar, lo que representa una caída de $31,33, equivalente al 0,97 %, en comparación con la jornada anterior.

Con este resultado, el dólar alcanzó su precio más bajo en más de siete años, un nivel que no se veía desde el 25 de julio de 2019, cuando la divisa se ubicó en $3.194,67.

La tendencia también se refleja en otros periodos. Frente a la misma fecha del año pasado, el dólar acumula una caída de $854,50, equivalente al 21,04 %. En comparación con hace un mes, la reducción es de $199,28, lo que representa un descenso del 5,85 %.

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Durante la semana, la moneda estadounidense también ha perdido terreno. En los últimos siete días, la TRM disminuyó $55,72, una variación negativa del 1,71 %.

¿Por qué sigue bajando el dólar en Colombia?

El comportamiento reciente del mercado cambiario responde a una combinación de factores que han incrementado la oferta de dólares y fortalecido al peso colombiano.

En meses anteriores, uno de los elementos que impulsó la entrada de divisas fue la monetización de deuda externa por parte del Gobierno Nacional. Aunque esos flujos se han moderado, el mercado mantiene una fuerte presión vendedora que continúa favoreciendo la caída de la tasa de cambio.

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Los analistas también advierten que la velocidad del descenso refleja una elevada convicción de venta entre los operadores, lo que ha llevado al dólar a una zona que algunos consideran de sobreventa. En ese contexto, no se descarta que en el corto plazo pueda producirse una corrección técnica al alza.

Sin embargo, por ahora el mercado no muestra señales claras de haber encontrado un punto de equilibrio y el impulso bajista sigue predominando.

El comportamiento del dólar continuará siendo seguido de cerca por inversionistas, importadores, exportadores y consumidores, ya que las variaciones de la tasa de cambio tienen efectos directos sobre los precios de bienes importados, viajes, tecnología y diversos sectores de la economía colombiana.

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